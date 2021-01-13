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【新冠疫情】健康碼將全國一碼通行 可偽造健康碼APP被調查

社會熱點 14:32 2021/01/13

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春運已開始，大批人員跨地區流動。發改委昨日发布意見指出，加快「健康碼」全國一碼通行，提高人員通行效率，做好測溫和客流引導等工作。另外，有網友爆料稱，在某應用程式商店中，一款名為「健康碼演示」的APP（手機應用程式）能根據個人所需隨意顯示各地健康碼，涉嫌違法。目前警方已介入調查。

一碼通行有助提高人員通行效率

發改委「關於做好2021年春運工作和加強春運疫情防控的意見」要求，嚴格落實疫情防控要求。其中提到，加快推動「健康碼」全國一碼通行，提高人員通行效率，避免因掃碼查驗等引起人員聚集。

據悉，疫情防控常態化背景下，「健康碼」成為出行必備。然而，對於跨地區流動人員，各地不同的「健康碼」登記查驗會給出行帶來不便。

「健康碼演示」APP可顯示自定義數據

另據內媒報道，有網友爆料稱，在某應用程式商店中，一款名為「健康碼演示」的軟件能夠根據個人所需隨意顯示各地健康碼，涉嫌違法。該款APP能夠模擬各地健康碼、復工碼、通行碼的不同演示風格。功能上，該APP不僅能夠展示不同健康碼，還可展示綠碼、黃碼、橙碼、紅碼狀態（分別是不同的個人疫情風險等級），並可自定義顯示數據，如地區、城市、姓名等。

健康碼作為個人電子通行證使用，是內地出行必備（網上圖片）

該APP還標注了「注意事項」，稱該應用僅作為演示目的，二維碼並非實際健康碼、復工碼，請勿用於被掃碼的場合，以免引起不必要誤會。

這款APP被網友曝光後引发質疑，很多網友認為如果利用這款應用提供虛假的展示健康碼，一旦感染新冠肺炎，相關防疫部門將難以追蹤到患者準確軌跡，不利於疫情防控。應用商店顯示，這款APP開发者名為「Morrowind Xie」，其地址位於杭州。目前該應用已從應用商店下架，杭州市公安局已介入調查。

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責任編輯：尹航

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