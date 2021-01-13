米高·佐敦在中國打贏官司後 喬丹體育改了這個名字

▲ 米高·佐敦經多年訴訟，上月終於告贏內地公司喬丹體育，並迫使其改名。資料圖片

美國NBA名宿米高·佐敦（內地稱邁克爾·喬丹）經歷9年訴訟，上個月終於告贏內地的喬丹體育股份有限公司，令後者不能再使用其姓名作為商標。喬丹體育的註冊名稱昨日（12日）已完成變更，正式改為中喬體育股份有限公司。

內媒報道，上月30日，上海二中院判決喬丹體育停用其企業名稱中的「喬丹」商號和涉及「喬丹」的商標，且應賠償精神損害撫慰金30萬元、訴訟支出5萬元人民幣。喬丹體育的名字一直飽受爭議。自2012年以來，米高·佐敦以侵害商標權和姓名權，先後對喬丹體育註冊的78件商標提出爭議。

法院本次判喬丹體育敗訴的原因有兩個，一是其在明知米高·佐敦具有較高知名度的情況下，仍然擅自選擇其內地中文譯名進行商標註冊，並登記了商號；二是喬丹體育公司還將米高·佐敦曾經的球衣號碼「23」，以及他兩名兒子的內地中文譯名「馬庫斯·喬丹」和「杰弗里·喬丹」一併註冊為商標，指向性非常明顯，足以認定其故意是導致或放任公眾產生混淆。

現稱中喬體育的喬丹體育，前身是成立於1984年的福建省晉江陳埭溪邊日用品二廠。2000年，晉江陳埭溪邊日用品二廠被更名為喬丹體育。該公司一定程度上憑著米高·佐敦的知名度，曾躍居全國第6大體育用品企業，並在2011年10月於A股遞交了IPO招股書的申報稿。但受訴訟纏繞，上市事宜不斷推遲，業務發展也被曾經的對手安踏、特步等大幅拋離。

米高·佐敦告贏內地公司「喬丹體育」 賠償額只有這個數

Oreo奧利奧變Oyio奧1奧 央視打假超想像（組圖，有片）

國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁