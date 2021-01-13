加拿大跟隨英國限進口新疆產品　中方批干涉內政

中加關係緊張之際，加拿大周二（12日）宣布加入到英國的行列，將採取措施禁止進口其認為是由中國「強迫勞工」在新疆地區生產的商品。中國駐加拿大使館批評加方粗暴干涉中國內政，又指英加等國借人權問題破壞中國新疆穩定發展，是螳臂當車，不自量力。

加拿大指新疆存在強迫勞動

加拿大全球事務部在一份聲明中表示，中國新疆存在強迫勞動、大規模任意拘押等，經與英國及其他國際夥伴協調，決定對新疆產品採取貿易限制措施，並敦促與新疆地區有聯繫的企業檢查自己的供應鏈。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)於周二早些時候宣布，英國將針對企業實施新規，防止來自中國新疆地區的產品進入供應鏈。

上月，美國擴大了對新疆的經濟壓力，禁止從一個組織進口棉花。美國稱，該組織強迫被拘留的維吾爾穆斯林從事勞動。

中國駐加拿大使館周三（13日）發聲明中強調，當地少數民族各項權益都受到法律保護，有選擇職業的自由，人身自由從未受到任何限制。新疆各級政府為自願報名的勞動者提高就業所需技能提供必要的培訓。所謂「強迫勞動」、「大規模任意拘押」等完全是美西方憑空捏造，是污衊抹黑中國的鬧劇。

中方促立即取消措施 免損中加關係

聲明批評，加拿大沒資格在人權問題上充當「教師爺」，指加方在原住民問題上劣迹斑斑，其系統性種族歧視更是廣受詬病；加方罔顧事實，顛倒黑白，無端打壓新疆企業，充分暴露其偽善面目和醜惡嘴臉。聲明強調新疆是中國領土，新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

中方敦促加方正視中方嚴正立場，尊重事實，摒棄偏見，糾正錯誤，立即取消相關措施，停止以任何方式干涉中國內政，以免給中加關係造成進一步損害。

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責任編輯：蒯宇澄

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