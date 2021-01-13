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中國首創「真空管」列車雛形亮相  終極時速可1000公里（組圖，有片）

經濟脈搏 15:56 2021/01/13

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中國自主研發設計、自主製造，號稱時速超過600公里的世界首部「高溫超導」高速磁浮列車工程樣辦，周三（13日）在四川成都亮相。負責研發項目的西南交通大學專家指，這種技術全球首創，時速可達600公里、比美目前日本新幹線，但有更節能等多種優勢；而該款列車未來會再於真空管隧道應用，屆時時速或可達1000公里，快過部份民航飛機。

四川新媒體「紅星新聞」等報道，位於成都的西南交通大學九里堤校區，周三（13日）舉行「世界首條高溫超導高速磁浮工程化樣車，及試驗線啟用儀式」。

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國外傳統磁浮技術，英文為Maglev（全稱Magnetic levitation），主要靠磁力相吸和排斥產生動力。而四川西南交通大學研發團隊曝光的「高溫超導（High-temperature superconductivity，High Tc）」高速磁浮，則是另一種暫新技術。

「高溫超導」高速磁浮  是真空管列車雛形

西南交通大學研發團隊成員鄧自剛指出，「高溫超導」不是確指高溫，其原理簡而言之是與「低溫超導」相對，實際溫度是處於液氮工作溫度——攝氏零下196度時，電阻完全消失；此時，列車不需要額外控制或電源，就靠自身的常導材料、跟永磁軌道產生作用，實現穩定懸浮。

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而西南交通大學周三展示的，是「高溫超導」高速磁浮列車工程的樣辦車，其採用全碳纖維輕量化車體、低阻力頭型，其設計時速620公里。

至於配合高溫超導高速磁浮列車的實驗段，全長165米，建設佔地約1250平方米。項目主要內容包括：懸浮系統、牽引制動系統、運控系統、線下土建及附屬工程建設，以及整個系統工程的聯調聯試和綜合性能檢測系統。

鄧自剛形容，這是世界首條高溫超導高速磁浮工程化1：1試驗線。這反映中國在此領域科技走在前端。

單「高溫超導」高速磁浮　時速620公里

值得注意的是，西南交通大學周三展示的工程樣辦車及實驗段，實際是中國「真空管」高鐵的雛形，未來會再導入「真空管」高鐵項目。

鄧自剛指出，中國超級高鐵有兩個概念，一個叫磁懸浮，一個叫真空管道，現在展示的是「高溫超導」高速磁懸浮，下一步會將它和真空管道結合在一起；如在真空管道裏面運行，列車可進一步提高速度，有望達到時速600+以上甚至時速1000公里。

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目前，大部份民航機最高運行時速為900多公里，部份逾千公里；即上述技術一旦有成果，地上真空管列車時速可快過大部份民航機。

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但中國未來發展這門技術的路仍漫長，鄧自剛提到，現在試驗線因受限於場地，只有165米。「試驗線非常關鍵，可以幫助車輛從實驗室走向工程化應用，去驗證研究一些關鍵的技術和關鍵的問題。此次試驗車輛的所有功能和部件和未來實際應用一致，下一步可能就要找某一個地方落地實現，可能要建一個比如30至50公里的試驗線，實現更高速度的試驗」。

如配合真空管　列車時速達1000公里

在車輛的造價方面，鄧自剛表示，目前因爲還沒有大面積應用，所以其造價可能比現有的高鐵成本要高一些，但其運行成本相對要低一些，因爲沒有任何接觸的部件，所以基本上可以稱爲「免維護」。

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至於「高溫超導」高速磁浮和未來真空管列車的好處，研發機構列舉如下：

  • 一是節能：懸浮和導向不需要主動控制、不需要車載電源，系統相對簡單。懸浮和導向只需用廉價的液氮（77K）冷卻，空氣中78%是氮氣。
  • 二是環保：高溫超導磁懸浮能靜止懸浮，完全無噪音；永磁軌道產生的是靜磁場，乘客接觸的地方磁場爲零，無電磁污染。
  • 三是安全：懸浮力隨懸浮高度的降低成指數函數增加，垂直方向無需控制的情況下也能保證運行安全。自穩定的導向系統在水平方向也可以保證運行安全。
  • 四是舒適：高溫超導體的特殊的「釘紮力」保持車體上下左右穩定，是任何交通工具都難以達到的平穩性。
  • 五是運行成本低：與德國的常導磁懸浮車和日本用液氦的低溫超導磁懸浮車比較，具有系統重量輕、結構簡單、制造和運行成本低的優點。

真空管列車概念。

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責任編輯：鄧國強

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