【新冠疫苗】科興董事長官宣：臨床數據顯示疫苗安全有效

▲ 尹衛東在國務院的新聞發布會上表示，科興疫苗安全有效。資料圖片

中國科興疫苗公布保護率後，科興董事長尹衛東今日（13日）獲邀出席國務院的聯防聯控機制新聞發布會。他表示，根據臨床數據顯示，疫苗是安全和有效，至今已向各省市供應700萬劑。國家衛健委官員則建議，民眾在接種疫苗後，仍要執行當地的疫情防控措施，原因是有少數接種者不產生抗體，或抗體的滴度不夠，這些人仍可能有受感染風險。

科興董事長：疫苗安全有效

尹衛東在會上表示， 科興分別在巴西、土耳其、印尼以及智利等國開始了三期臨床研究，特別是在巴西做的研究是最早的，去年7月21日已經開始。臨床研究在不同國家採用的是相同的疫苗，也屬同一個批次。雖然每國的方案不完全一致，但總體上的評價現在已經完成了24,400名志願者的入組，主要的研究數據已陸續出來。

首先是土耳其的中期分析，保護率能達91.25%，在印尼的三期臨床研究結果保護率已公佈，是65.3%。 在巴西的III期臨床研究結果分別公佈了這樣一些數字，首先是疫苗對重症和住院的保護率達百分之百，對於就醫的保護率，這些志願者得病後要去醫院看病的保護率達78% 。 對於高危人群醫護人員的保護率，總體上也達50.3%。

他又表示，截止到本月10日，科興已向各省市供應超過700萬劑疫苗，特別是北京、廣東等省，已經大規模接種，看到良好的安全性效果，有效性正在研究和追蹤當中。

衛健委官員：接種後仍需遵守防控規定

國家衛生健康委疾控局監察專員王斌表示，接種了新冠病毒疫苗之後，絕大部分人體內會產生抗體，但少數接種者不產生抗體或者說抗體的滴度不夠，他們仍然可能感染。

另外，重點人群的接種剛剛開始，大部分人僅接種了一個劑次，所以疫苗的保護作用在目前來看還不能充分實現，「所以在現在這樣一個階段，我們建議只要人員有流動，希望所有的人都執行流入地當地的疫情防控措施，遵守當地相關的防控要求和規定，最大限度保證疫情防控的效果」。

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責任編輯：陳建錫

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