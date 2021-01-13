【新冠疫情】減少人員流動 各地出招留打工者就地過年（組圖）

內地疫情反覆，防控形勢嚴峻，截至目前，內地已有29個省區市先後提出「就地過年」的倡議，包括北京、天津、上海、河北、河南、山西、山東、貴州等。有地方政府和企業發紅包、補貼、消費券等留住打工者，還有地方提供流動人口積分獎勵、子女積分制入學加分。

多地真金白銀留住外來打工者

一邊是防疫需要，一邊是春節回家團聚的願望，很多在外的打工者面臨抉擇。為了讓更多人選擇留下，一些地方除了发布倡議，還拿出真金白銀，給留在當地過年的打工人发新年紅包。在福建省泉州市，2月11日至17日留泉過年的非泉州籍企業工會會員，可憑個人身份證、「泉工惠」職工服務卡、閩政通「通信大數據行程卡」，經審核確認後按每人200元（人民幣，下同）標準網上申領新年紅包。

浙江省台州市鼓勵企業給員工特別是留在台州過年的外來員工发放新春紅包。台州市各級政府將重點給部分企業发放留台州過年外來員工新春紅包予以支持補助，補助標準原則為380元/人和280元/人兩個檔次。浙江湖州市吳興區將對在建工地春節期間留吳員工发放每人1,000元的紅包。

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還有地方政府提供各種補助、補貼。泉州明確，對春節期間留泉過年的規上工業企業、限上商貿企業、在建市級及以上重點項目的省外來泉務工人員，可給予適當節日補貼；對留泉過年的非泉州籍困難家庭的企業職工，每戶給予一次性困難補助1000元。浙江麗水經濟開发區稱，2月1日至28日期間，對符合要求的企業員工，開发區將會按照每人每天50元的標準和20元的標準給予企業加班員工加班補助和用餐保障補助。

不只有紅包、補助，一些地方還提供春節消費券、免費門票、免費流量、免費乘坐公交車等福利，甚至還有流動人口積分獎勵、子女積分制入學加分。

不過，在微博上，許多網民仍表示，回家團聚才是最重要的，「不想年三十晚上一個人在出租屋吃泡麵」。

責任編輯：尹航

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