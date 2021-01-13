春運變抗疫決戰　上海罕促民眾非必要勿出城（組圖）

▲ 春運變抗疫決戰 上海罕促民眾非必要勿出城

新冠肺炎疫情反覆，春運成防控疫情大戰，截至目前，內地已有29個省區市先後提出「就地過年」倡議，包括北京、天津、上海、河北、河南、山西、山東、貴州等，而上海更罕有要求民眾，除探親及必要公務，近期非必要不離滬。

上海市政府微信公眾號「上海發布」周三（11日）指，上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布冬春季來滬返滬人員防控措施，一共有8項；其中明確要求，除返鄉探親、必要公務以外，非必要不離滬、非必要不出境，鼓勵在滬過春節，盡量減少人員流動。

同時，從高風險地區到上海者，需集中隔離14天，相關措施實施至3月31日。

疾控專家：春節非必要不應出行

國家衛健委發言人米鋒同日在記者會坦承，中國今年來疫情有持續時間長、涉及範圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特徵，有的地方更有社區傳播、多代傳播，形勢複雜嚴峻。

國家衛生健康委疾控局監察專員王斌更形容，春運是目前疫情防控工作面臨的「大考」，他呼籲，春運期間要盡量做到「非必要不出行」。

上海以外，多地已啟動措施，以發紅包、補貼、消費券等留住打工者，防範他們返鄉染疫，令疫情蔓延。

多地真金白銀留住外來打工者

其中在福建省泉州市，2月11日至17日留泉過年的非泉州籍企業工會會員，可憑個人身份證、「泉工惠」職工服務卡、閩政通「通信大數據行程卡」，經審核確認後按每人200元（人民幣，下同）標準網上申領新年紅包。

浙江省台州市鼓勵企業給員工特別是留在台州過年的外來員工發放新春紅包。台州市各級政府將重點給部分企業发放留台州過年外來員工新春紅包予以支持補助，補助標準原則為380元/人和280元/人兩個檔次。浙江湖州市吳興區將對在建工地春節期間留吳員工发放每人1,000元的紅包。

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還有地方政府提供各種補助、補貼。泉州明確，對春節期間留泉過年的規上工業企業、限上商貿企業、在建市級及以上重點項目的省外來泉務工人員，可給予適當節日補貼；對留泉過年的非泉州籍困難家庭的企業職工，每戶給予一次性困難補助1000元。浙江麗水經濟開发區稱，2月1日至28日期間，對符合要求的企業員工，開发區將會按照每人每天50元的標準和20元的標準給予企業加班員工加班補助和用餐保障補助。

不只有紅包、補助，一些地方還提供春節消費券、免費門票、免費流量、免費乘坐公交車等福利，甚至還有流動人口積分獎勵、子女積分制入學加分。

不過，在微博上，許多網民仍表示，回家團聚才是最重要的，「不想年三十晚上一個人在出租屋吃泡麵」。

責任編輯：尹航

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