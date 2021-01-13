中汽協預警：芯片供應吃緊 影響中國汽車產業穩定

中國汽車工業協會（中汽協）13日提出預警，芯片（又稱晶片）供應吃緊的問題，將影響中國汽車產業運行穩定性。

預料今年汽車銷量按年增長4%

中汽協表示，汽車銷量自去年4月持續保持增長，全年銷量2,531.1萬輛，按年增幅收窄至2%以內，但仍繼續蟬聯全球第一。

中汽協推斷，2020年或將是中國汽車市場的峰底年份，2021年將實現恢復性正增長，汽車銷量有望超過2,600萬輛，按年增長4%。

在產銷數據方面，數據顯示，去年12月乘用車銷量為237.5萬輛，按年增長7.2%；去年全年累計銷量2,017.8萬輛，按年減6.0%。12月乘用車產量233.1萬輛，按年增6.5%；全年累計生產1,999.4萬輛，按年減6.5%。

去年12月新能源汽車銷量24.8萬輛，按年增長49.5%；去年全年累計銷量136.7萬輛，較2019年增長10.9%。

中汽協表示，電動化、智能化、網聯化和數字化加速推進汽車產業轉型升級，新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變，未來將有望迎來持續快速增長。但也需要注意，近期出現的芯片供應吃緊問題，也將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，並影響中國汽車產業運行的穩定性。

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責任編輯：蒯宇澄

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