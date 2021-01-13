解放軍「機動戰士」首曝光！功能這樣  俄專家大讚（組圖，有片）

下一篇文章
加拿大跟隨英國限進口新疆產品 中方批干涉內政
中美在台海的地緣政治角力白熱化之際，大陸對台前綫－－東部戰區日前舉行今年首次演練，軍方宣傳中首度曝光「特種機器人」。這種機械人並非大家想像、一如動漫中的人形機械裝備，而是一種遙控小型戰車，具備偵察及小型榴彈攻擊功能。俄媒指出，解放軍如把這種機械人引進中印邊境，會令印度軍隊感到煩惱。
中國軍網報道，「新年伊始，東部戰區陸軍某旅一改往年開訓（新一年首次演練）做法，把新裝備、新課目、新戰術搬上練兵場」。
參與東部戰區演練 已成對台軍備？
報道指出，這次演練除了常規輕武器射擊、裝備操作、沙盤堆制、戰鬥體能等項目外，最令人注目的是行動小組的集訓。
在模擬對戰中，小組戰士乘突擊車到達前沿陣地後，再由偵察組利用「特種機器人」潛入敵方陣地偵察、無人機組輔助監視，接着由先遣組攀上絕壁佔領制高點，最後攻擊敵方目標。
軍方宣傳中沒有透露「特種機器人」的具體功能，但網易刊載文章指，這種小可遙控車可以在峽谷和雨林內執行偵察任務，在面對不明目標的時候，它可以使用小型榴彈發射器，直接摧毀這些小型的不明目標；這反映解放軍未來的武器裝備，正在向無人化和智能化方面發展。
解放軍武器向無人化 智能化發展
網易文章又引述俄羅斯媒體指，俄羅斯軍事專家認爲，在印度軍隊還爲防寒服不足的問題頭疼時，中國軍方已經開始使用機器人參與戰爭，他們的做法給印度軍隊上了一課。
據了解，除解放軍外，俄羅斯軍方就曾經在敘利亞戰場上測試了許多特種機器人，這些機器人可以協助俄軍完成偵察、排雷等任務。知情人士稱，中國對人工智能和無人設備的發展一直都非常的重視。
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道