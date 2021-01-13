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【新冠肺炎】世衛專家明抵武漢需隔離 與中方專家視像交流

國情動向 21:36 2021/01/13

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新冠肺炎疫情爆發1年多來，世界衛生組織新冠病毒溯源國際專家組周四（14日）將抵武漢，據國家衛健委周三（13日）稱，考察組首先要隔離，中方專家會與他們視像交流。

中方日前透露，世衛專家組將赴華考察，同中方科學家就新冠病毒溯源進行聯合科研合作，按計劃專家們周四會從新加坡飛抵武漢。

新冠肺炎疫情最先在武漢發現。

國家衛健委發言人米鋒，周三在國務院聯防聯控機制發布會上表示，世衛專家組會抵達武漢開展新冠溯源工作，而按照入境防疫規定，國際專家組一行先要相應隔離，期間中方科學家和醫學專家，將跟他們以視像形式深入交流。

他又強調，新冠溯源是科學問題，世衛也需要對其他國家和地區進行類似的考察，中方願意繼續同世衛及國際專家就此開展密切合作。

中國疾病預防控制中心副主任馮子健昨稱，近期沒有看到關於新冠病毒中間宿主新的研究報告，但溯源工作一直推進，中方團隊會和世衛專家團隊緊密合作，共同推進下一階段的溯源工作。

不過，有衛生專家對世衛專家此行期望不大。路透日前引述與世衛配合協作的全球疾病警示與回應網絡的主席Dale Fisher認為，世衛專家組赴華是重要會晤，但不應高估這次的結果，「傾向於把這次行程得出結論的期望值，設定得非常低」。

世衛專家組確定動身 周四抵中國查新冠病毒

世衛將赴中國調查 成員稱不是找罪魁禍首

世衛官員：新冠病毒最早非在中國出現  尚屬臆測

責任編輯：林佩怡

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