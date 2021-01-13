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華為絕地求生 入股大量半導體企業穩定供應鏈

國情動向 21:45 2021/01/13

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華為據報正不斷加大國內半導體企業的投資

華為被美國制裁後，高端芯片（晶片）供應出現短缺，手機、5G業務面臨挑戰。日媒報道，華為在過去一年半以來，已收購了20間半導體及相關領域企業的股份，當中有一半在過去5個月內完成。華為同時加大在中國本土的投資，強化自身的芯片設計能力，甚至已在深圳的科研基地建成了一條小型芯片生產綫，試圖填補半導體供應鏈上的缺口。

《日經亞洲》報道，投資範圍涵蓋了目前由美國、日本、韓國和台灣公司主導的整個芯片製造行業，如芯片設計工具、半導體材料、化合物半導體，以及芯片生產和測試設備。從投資的速度和目標範圍表明，華為渴望擺脫美國限制並保持其技術發展。

報道引述知情者指，華為低調地在深圳建成芯片生產綫，目的是確保其所有設計的芯片，能夠在日後順利投入生產。事實上，該條生產綫在去年下半年才開動工。另外，華為希望填補其芯片供應鏈中的空白，並正在接受中國政府的協助。地方政府官員正在幫助華為尋找投資目標，讓其進入芯片開發所欠缺的任何領域。

華為：今年使用「鴻蒙系」的設置將達4億台

華為在軟件及操作系統的開發上亦無放慢步伐，華為消費者BG軟體部總裁王成錄昨日（12日）出席活動時表示，今年搭載鴻蒙OS的華為設備保守估計會超過2億台，第三方設備裝機量達到1億台，全年下來，使用鴻蒙系統的設備基本上將有3至4億台。他所說的第三方設備包括白板、投影儀、電視、手提電腦等。

王成錄表示，外界可能會推測，華為是否是在美國制裁下才開發鴻蒙系統，但事實上，鴻蒙系統早在2016年就開始開發，當時華為擔心，其所有設備都將依賴其他公司的作業系統。鴻蒙系統的目的是連接物聯網設備，以便在多個設備上使用同一系統，因此鴻蒙並不是Android、iOS的複製品。

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責任編輯：陳建錫

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