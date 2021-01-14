【河北疫情】內地連續兩日確診過百 河北新增81宗本土個案

內地疫情嚴峻複雜，昨日（13日）新增138例確診，包括124例本土確診，81例在河北，43例在黑龍江。這是內地連續兩日單日新增過百宗確診個案。河北省另外新增1宗死亡病例，是多月來首次再有患者死亡，累計4,635人死亡。此外，新增75例本土無徵狀感染者。

落實防疫措施可確保不大規模反彈

河北省昨日新增81例本土確診，其中石家莊市報告75例，邢台市報告6例。新增死亡病例1例。

近期內地多地報告本土散发病例和聚集性疫情，疫情呈現持續時間長、涉及範圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特點。至於春節期間疫情會否進一步反彈，中國疾控中心副主任馮子健說，「與新冠肺炎疫情鬥爭一年多，我們對新冠病毒有了較多的認識，並且能在第一時間发現，第一時間控制，應該不會出現新冠肺炎疫情的大規模流行。」

春節期間人員流動大、聚集性活動多，需警惕進口冷鏈食品和其他貨物被病毒污染引起輸入疫情的風險。中國已部署了防止疫情反彈的各項措施，落實好措施就可以確保不发生不出現大規模的疫情反彈。

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河北石家莊的疫情備受關注。爆發多宗感染的藁城區，疫情重點村村民全部異地隔離。河北省疾控中心病毒所所長齊順祥表示，村民居家隔離容易造成家庭成員和鄰居之間的傳播，農村老年人多，文化水平較低，居住衛生環境較差，如果不實行異地集中隔離，很難徹底消除傳染源，只要做好防控保護工作，轉移過程不會造成傳染。

馮子健表示，石家莊每天報告一定數量的新增病例，這些病例都來自於目前管理的密切接觸者，來自於管控的社區和人群，「都在管控範圍之內」。

責任編輯：尹航

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