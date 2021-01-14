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拜登擬設「亞洲沙皇」應對中國 「重返亞太」再進化

國情動向 10:52 2021/01/14

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拜登擬起用坎貝爾Kurt Campbell任「亞洲沙皇」應對中國 重返亞太再進化

美國候任總統1月20日入主白宮，據報在意在外交團隊增設「亞洲沙皇」一職，專門統籌應對中國。拜登計劃起用美國外交系統資深成員坎貝爾（Kurt Campbell），擔任這個亞洲沙皇。坎貝爾當年有份制定美國「重返亞太」牽制中國戰略，如今料會以更加重視美國盟友的姿態，在亞洲與中國交鋒。

外電報道，拜登預料短期內會公佈，在白宮內設立新職位，專門統籌美國政府各部門整合對華政策。據悉，拜登不只視中國為外交、國防與經濟部門需要面對的問題，而是所有政府部門都要處理的問題。

坎貝爾現年63歲，2009至2013年曾任國務院主管東亞與太平洋事務助理國務卿，離任後成立了戰略與資本咨詢公司亞洲集團（The Asia Group），可見亞洲正是他的專長。

坎貝爾曾表示，美國過去太過自信以為可以改變中國走向。他新年在《外交政策》雜誌（Foreign Affairs）撰文，稱美國在印太地區的戰略亦從歐洲歷史吸取經驗，這包括了力量平衡、區內國家一同承認的秩序體系，以及需要同盟與夥伴體系來應對中國挑戰。

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共和黨外交政策專家（Michael Green）格林形容，坎貝爾是民主黨這一代最為重要的亞洲政策制定者，當年在奧巴馬任下領導了亞太再平衡戰略，重返亞太，在南海與中國抗衡。他稱，增設亞洲政策統籌員一職有點不尋常，代表拜登政府會優先專注亞洲，尤其會引起亞洲盟友注意。

另外，坎貝爾與拜登國務卿人選布林肯（Antony Blinken）、國安顧問人選沙利文（Jake Sullivan）關係友好。坎貝爾妻子則是聯儲局官員布雷納德（Lael Brainard），後者一度登上拜登財長人選名單，但財長人選最終落到聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）身上。

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責任編輯：連兆鋒

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