【中美角力】美全禁新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控

▲ 美全禁新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控

中美關係在特朗普政府任期只餘一星期、總統特朗普深陷彈劾風暴之際，繼續因美方密集出招而滑向更壞境地。美國海關與邊境保護局（CBP）當地時間周三（13日）宣布，以人權為藉由，禁止新疆維吾爾自治區生產的所有棉花與番茄商品入境美國。而中方已多次就此議題作出回應。

美國之外，英國及加拿大日前亦聲稱以人權為藉由，將限制新疆產品進口。中國外交部發言人趙立堅周三（13日）回應西方指控時強調，「根本不存在某些别有用心者所稱的『强迫勞動」的情况」。

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趙立堅表示，新疆現時實施的是積極勞動就業政策，以有力維護各族群衆就業的基本權利；少數民族務工人員在簽訂勞動合同時，都根據自己的意願選擇職業，本著平等自願原則。

趙立堅指有國家對中國澄清充耳不聞

他指出，中方已多次就此澄清，但一些國家卻對真相充耳不聞，而且基於謊言和虛假信息，出台針對別國的所謂措施，「這樣的外交政策，還有什麽嚴肅性可言？這些所謂措施在事實和道義上根本站不住腳，只能是少數政客的鬧劇」。

而美國政府今次採取的行動，是特朗普政府針對新疆維吾爾自治區的最新經濟制裁，禁令自即日起生效。

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美國國土安全部代理副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli）宣稱，不會坐視美國供應鏈存在任何形式的「強迫勞動」，會繼續防止這類商品進入美國境內。

根據這項禁令，所有在新疆經營的實體所生產的棉花和番茄商品，一入境口岸，CBP將動用暫扣令（Withhold Release Order）扣留，包括服裝、紡織品、番茄種籽、番茄罐頭、番茄醬與其他以棉花或番茄製成的商品。

新禁令 是去年制裁新疆措施的升級版

禁令也要求進口商，確保商品在供應鏈的原材料生產或收穫等每個環節，都不存在美國認定、被稱作的「強迫勞動狀況」。

據了解，美國政府其實早在去年已對中國實施新疆制裁令，但只禁止美方認定涉「強迫勞動」生產的棉花及番茄產品入境，而不是一刀切禁絕。而最新禁令在此基礎上升級，所有在新疆經營實體所生產的棉花和番茄商品，不論是否被認為「涉強迫勞動」，都會立即被暫扣（Withhold Release Order），一刀切不許入口。

責任編輯：鄧國強

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