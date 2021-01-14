內地瘋傳輝瑞疫苗有效率僅29% 媒體看不過眼：這質疑很荒謬

在科興疫苗「放榜」前兩天，內地網上突然瘋傳文章稱，美國輝瑞藥廠疫苗的真實有效率只有29%，並批評該疫苗的研發時間短得不合常理。文章被主流媒體轉載，使不少人信以為真。內媒今日（14日）看不過眼，反駁該文提出的各項論點，批評說法非常荒謬。

輝瑞有效率僅29%，特朗普為拉票急批上市？

該篇題為 《重磅！英國實驗證明美國輝瑞新冠疫苗真實有效率僅29%！》的文章本周初起在網上流傳，內文指「 有證據顯示，輝瑞和Moderna疫苗對人類抵抗新冠病毒的保護率，遠不是美國特朗普政府和該企業公佈的95％，而很可能是29％。」該結論是建立在輝瑞已公佈的部分數據基礎上，同時該疫苗在低於一般科學規律的短時間內研發，特朗普政府對其的大力支持也是關鍵因素之一。

文章引述《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）副主編彼得·多西的說法，指輝瑞的研發人員通過違反科學原理的統計方法，未依據原始數據，造出了95％讓人放心的高保護率。特朗普當時迫切把疫苗作為大選政績，迅速讓疫苗上市， 中國的做法截然相反，比美國政府和輝瑞要負責得多。文章還指「 這種類似的疫苗開發情況，當前在別的國家也同樣發生了，共同的表現是：不公佈準確的實驗數據甚至不公佈數據；開發技術不明或者用老技術」，不由得讓人想起「政治掛帥」和「多快好省」這類現代政治的常用操作方式。

29%是如何得出？邏輯很簡單也很荒謬

彼得· 多西的邏輯很簡單， 在輝瑞公司的數據報告中，疫苗接種組有8人感染新冠病毒，安慰劑組則有162人，這170人均是經PCR核酸檢測確認感染的， 臨床試驗中另外有3410人出現不適症狀。 他 應該把他們算為感染者，而輝 瑞卻沒有 。

這個說法其實非常荒謬，因為臨床試驗中使用的PCR核酸檢測是一種極高靈敏度的方法。截止目前，疫情爆發1年多，PCR的靈敏度高達98.6%。所以醫學界經常能見到無症狀感染，但PCR陽性的情況，卻很難見到有症狀但是PCR始終陰性的患者。 另外，如果輝瑞疫苗保護力只有29%（遠低於疫苗需要達到的50%），美國食品藥品監督管理局也不可能推薦該疫苗通過。

美國「反疫苗運動」與內地「標題黨」累事

美國的「反疫苗運動」近年進行得如火如荼，諸多社會名流加入反對疫苗接種的行列 ，比如廣為流傳的陰謀論之一，是嬰兒接種疫苗會導致自閉症。 彼得·多西就是反疫苗運動的一個重要成員，並且是這個運動的「科學顧問」之一。

多西活躍於各個媒體的非事實核查的意見專欄，對疫苗進行評述，主要批評政府的疫苗接種推廣行為，尤其是在去年，他批評新冠疫苗推廣的評論引起了強烈反彈。 BMJ Opinion博客正是他的陣地之一，因此該博客也在去年受到了強烈的評判。 但作為一個自媒體平台，該博客認為不應該限制任何人的言論自由，因此依然保留了多西和其他反疫苗運動組織者的言論。

事實上，多西質疑輝瑞的文章，僅是BMJ網站編輯關於各項報告數據所發表的評論文章，而非正式的期刊研究。內地一些自媒體在標題使用的「重磅！」、「實驗證實！」、「有效率僅為29%！」，可以說是完完全全的標題黨，目的是故意誤導讀者。

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責任編輯：陳建錫

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