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【中美角力】美禁絕新疆棉花又是罰自己？分分鐘買不到中國口罩

國情動向 13:15 2021/01/14

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【中美角力】美禁絕新疆棉花又是罰自己？分分鐘買不到中國口罩

特朗普政府距卸任僅一星期前夕，升級針對新疆制裁令，全面禁止新疆棉花、番茄及其製作的所有產品，藉由聲稱是中國政府在新疆實施「強迫勞動」。值得注意是，新疆棉花目前佔全球市場兩成，大量著名外資都使用新疆棉花作原材料，更重要是棉花為口罩的重要原材料，新禁令或致美國買不到部份中國口罩。

中方一直否定對新疆少數民族實施「強迫勞動」的說法，多次強調這種指控是造謠。儘管如此，美國政府其實早在去年已對中國實施新疆制裁令，但只禁止美方認定涉「強迫勞動」生產的棉芯及番茄產品入境，而不是一刀切禁絕。

美禁絕新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控

疫下紡織訂單回流 中國棉花期貨創年內新高

值得注意是，美國海關與邊境保護局（CBP）當地時間本周三（13日）宣布，以人權為藉由，禁止新疆生產的所有棉花與番茄商品入境美國。新禁令是去年封殺措施的升級版。

美國升級禁令　一刀切禁新疆棉進口

原因是根據這項禁令，所有在新疆經營實體所生產的棉花和番茄商品，不論是否被認為「涉強迫勞動」，都會立即被暫扣（Withhold Release Order），不許入境；而且，不只針對棉花和番茄原，還包括以它們生產、含有關原材料成份的產品，諸如服裝、紡織品、番茄種籽、番茄罐頭、番茄醬、乃至與其他以棉花或番茄製成的商品。

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可以說，新禁令全面禁殺了新疆的棉花與番茄產業鏈。但問題卻由此出現，中國棉花產量佔全世界約20%，當中絕大部分都來自新疆，中國生產的許多服裝、乃至口罩等醫療用品，不免會含有新疆棉花成份，這些產品恐都不能入口美國。

部份中國口罩　都用上新疆棉花　

根據去年報道，新冠肺炎疫情高燒時，中國曾加緊在新疆生產及採購棉花原材料，以配合製造口罩供應國內、乃至全球。如美國從嚴實施新疆禁令，美國恐買不到含新疆棉的口罩抗疫。

拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

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同時，《華爾街日報》前年調查報道指，中國的華孚時尚（Huafu）在新疆有工廠，會將新疆棉花製成的線紗送到中國其他地方和孟加拉、柬埔寨，多間國際快流通服裝公司，都有採用這些新疆棉花產品。

國際上只有少數跨國企業聲明沒有採用新疆棉，例如IKEA和H&M過去曾表示，支持拒用新疆棉的倡議，將不再從新疆取得原料。因此美國新疆禁令對外資影響有待進一步評估。

蓬佩奧撤美台關係限制 拜登：續守一個中國政策

美國政治分裂成2021全球風險之首 中美緊張梗頸四

責任編輯：鄧國強

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