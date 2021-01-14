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【中美角力】特朗普臨走升級封殺令 一刀切禁投資「中國軍企」

國情動向 13:15 2021/01/14

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【中美角力】特朗普臨走升級封殺令 一刀切禁投資「中國軍企」

中美角力在特朗普（Donald Trump）政府任期餘下7天之際，仍在進一步蔓延，美方連環推出試圖遏制中國的措施。美國白宮當地時間周三（13日)表示，總統特朗普已簽署行政命令，強化去年11月禁止美國投資據稱具中國軍方背景企業的規定，在他的總統任期僅餘數日之際，進一步限制中國人進入美國投資市場。

根據修正後的命令，到了2021年11月11日，美國投資人將須完全出售他們在國防部認定為中國軍方擁有或掌控企業中持有的證券。

行政命令有寬限期  至今年11月11日全面執行

路透社報道，這樣的改變擴大了去年11月宣布的行政命令範疇，這項命令起初僅規定，到了2021年11月11 日，美國投資人不得購買那些證券。

内地12月美元計出口增18.1%進口增6.5% 均勝預期

美禁絕新疆棉花又是罰自己？分分鐘買不到中國口罩

一名政府高官告訴路透社，「今天發布的行政命令，確保美國保留了阻止美國投資人資助中國軍方現代化的關鍵工具。」

特朗普將於1月20日把政權移交給總統當選人拜登，他被指試圖在任期最後幾天內，鞏固他對中國強硬的政治遺產。

新禁令不僅不能投資  投資了也要退場

這道命令也試圖強化1999年一項法律，內容是指派國防部彙整據信為中國軍方擁有或掌控的中國企業清單。

拜登擬設「亞洲沙皇」應對中國 「重返亞太」再進化

解放軍導彈南海擊中「活標靶」 反映實質威脅美航母

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目前遭美國國防部列入黑名單的35家企業中，有中國最大芯片製造商中芯國際（SMIC）與中國海洋石油集團有限公司。

不過，路透社等媒體今天稍早報道，美國政府已取消將阿里巴巴、百度與騰訊等中國科技巨頭列入黑名單的計劃。

責任編輯：鄧國強

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