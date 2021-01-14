內地汽車去年產銷均破2500萬輛 復甦速度勝預期

中國汽車工業協會昨日（13日）發表報告指，2020年全國汽車產量及銷量分別為2522.5萬和2531.1萬輛，按年下降2.0%和1.9%，降幅比上年分別收窄5.5和6.3個百分點，年產銷量連續12年全球第一。另外新能源汽車增長加快，搭載智能網聯系統的新車比例再創新高。數據反映汽車市場復甦超過預期，伴隨國民經濟穩步回升，消費需求正加快恢復。

報告指， 去年4月起，內地汽車產銷已連續9個月正增長，銷量增速連續7個月保持在10%以上。 其中，商用車產銷連續9個月刷新當月曆史紀錄； 新能源汽車產銷從7月開始正增長，12月創下歷史新高，全年產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，按年增長7.5%和10.9%。 中國汽車市場成為全球車市為數不多的亮點，年銷量佔世界汽車總銷量的份額提升至33%。

產銷量的增長得益於官方推出的「政策紅包」，以及一系列擴大有效投資的措施，包括增加小型客車指標、汽車以舊換新補貼等，再加上多種促銷活動，帶動乘用車市場回暖。基建投資拉動，國三汽車淘汰帶來的需求紅利，令商用車持續強勁增長。

另外， 內地搭載智能網聯系統的新車比例已達48.8%，比全球平均水平高出3.8個百分點。 與此同時，搭載有條件自動駕駛功能的乘用車新車銷量達260萬輛，約佔同期全國乘用車新車銷量15%左右。

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責任編輯：陳建錫

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