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特朗普推中美脫鉤慘敗？兩國雙邊貿易不降反增8.8%

經濟脈搏 15:19 2021/01/14

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特朗普推中美脫鉤慘敗？兩國雙邊貿易不降反增8.8%

即將卸任的美國總統特朗普，任內試圖推動中美脫鉤，更曾揚言美國與中國經貿脫鉤，美國不會有損失。但中國海關總署公布，2020年，中美雙邊貨物貿易總值4.06萬億元（人民幣，下同），增長8.8%，佔同期中國進出口總值的12.6%，反映中美貿易互相依存度仍高。

去年美國是中國第三大貿易夥伴

據海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹，2020年，中美雙邊貨物貿易總值4.06萬億元，增長8.8%，佔同期中國進出口總值的12.6%。其中，對美出口3.13萬億元，增長8.4%，自美進口9,318.7億元，增長10.1%。

出口方面，2020年，中國對美出口機電產品1.92萬億元，增長了9%，佔同期對美出口總值的61.4%。其中，出口筆記本電腦、手機分別增長了23.4%和4.6%。同期，出口勞動密集型產品增長了9.8%，出口醫藥材及藥品增長了30.7%。

進口方面，2020年，中國自美進口農產品1,627.4億元，增長了66.9%，其中進口大豆、豬肉、棉花、原油分別增長了56.3%、223.8%、121.7%和88%。此外，進口汽車600.1億元，下降4.1%。

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根據中美第一階段的經貿協議，中方承諾在2017年的基數上，於2020年額外進口不少於639億美元的商品。至於去年自美採購目標的完成情況，美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics，PIIE）數據顯示，去年1月至11月，中國購買了823億美元的美國商品，僅佔2020年全年1590億美元目標的一半以上。

即將卸任的美國總統特朗普，任內試圖推動中美脫鉤，更曾揚言美國與中國經貿脫鉤，美國不會有損失。但中國海關總署公布，2020年，中美雙邊貨物貿易總值4.06萬億元（人民幣，下同），增長8.8%，佔同期中國進出口總值的12.6%，反映中美貿易互相依存度仍高。

責任編輯：尹航

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