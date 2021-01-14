習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話

國家主席習近平覆信美國星巴克公司董事會名譽主席霍華德．舒爾茨（Howard Schultz），鼓勵其與星巴克公司為推動中美經貿合作、乃至兩國關係發展繼續發揮積極作用。舒爾茨與中國友好，外界關注的是白宮主人易手之際，習近平是否藉回信星巴克的動作，向候任總統拜登（Joe Biden）喊話，就改善中美關係釋放善意。

舒爾茨致信習近平，祝賀「中國在習近平主席領導下即將全面建成小康社會」，表達他對中國人民和中華文化的敬意。

習：望星巴克為推動中美經貿合作努力

新華網（周四）14日報道，習近平在覆信中強調，中國共產黨領導下，14億中國人民為全面建成小康社會、建設社會主義現代化進行長期艱苦努力。中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將為包括星巴克等美國企業在內的世界各國企業在華發展提供更加廣闊的空間。

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習近平說，希望星巴克公司為推動中美經貿合作和兩國關係發展作出積極努力。

星巴克於1999年進入中國，目前在內地180多個城市開設超過4,700家門市。星巴克股價自去年以來累計上漲約16%，公司市值達1,230億美元。

舒爾茨是星巴克靈魂人物 著名友華商人

現年67歲的霍華德．舒爾茨是星巴克的靈魂人物，他在1982年加入星巴克任市場及零售運營總監。當時的星巴克只烘培和出售咖啡豆，門店數量也非常有限。在一次前往意大利採購後，舒爾茨提出效仿當地的咖啡館，在門店提供濃縮咖啡飲料，將星巴克打造成讓人放鬆的社交場所。

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這個想法直到1987年，舒爾茨從創始人手中買下星巴克才開始實現。在他就任 CEO和董事長的接近40年時間裏，舒爾茨將星巴克從11家門店擴張到如今遍布77個國家，超過28000家門店。

舒爾茨2018年退休，改任星巴克公司董事會名譽主席。舒爾茨是與著名與中國友好的美商，一度傳他有意參與2020年美國大選，爭取當總統推動重修特朗普時代以來、低迷的中美關係，但這一幕最終沒出現。

責任編輯：鄧國強