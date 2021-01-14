拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？

特朗普、蓬佩奧等卸任前頻頻出招，試圖將中美關係推到風尖浪口，令拜登無彎轉。官媒今日（14日）引述專家分析指，現屆政府卸任後很長時間裡「特朗普印記」會持續存在，拜登團隊勢必受到其外交政遺產策的束縛，在圍堵中國的印太戰略上，可能會從「自由和開放」改稱「安全和繁榮」，但本質不會改變。文章形容，「沒有特朗普的特朗普主義，將繼續對美國外交政策施加重要影響」。

特朗普雖敗選，對外主張仍受國民肯定

復旦大學專家趙明昊在《環球時報》撰文指，拜登團隊總體外交戰略目標是恢復美國的全球領導力，修復特朗普政府對美國領導地位的損害，並消除「特朗普主義」的負面影響，與世界重新接觸，尤其是深化與美國盟友和夥伴國的關係。不過，特朗普雖在大選中落敗，但他得到了超過7300萬張選票，表明他的內外政策主張在美國仍贏得大量民眾的肯定。正如美國塔夫茨大學教授貝克利所言，「人們希望，一旦特朗普離開橢圓形辦公室，美國將恢復其作為自由世界領導者的角色。不要指望這一點」。

特朗普外交政策遺產將被拜登繼承

特朗普外交政策遺產主要體現在幾個方面，一是大力推動美國國家安全戰略轉型，將聚焦點從反恐戰爭引向大國競爭，在經濟、技術、外交和軍事安全等多個方面，不斷深化針對中國、俄羅斯等國的壓制，整體上得到美國外交政策界人士的肯定。二是在地緣政治方面，推行「自由和開放的印太戰略」，擴展美日印澳「四國機制」，以「太平洋威懾倡議」等為抓手，加強美國在印太地區的軍事力量。

拜登上台後，預計將會繼續從大國競爭框架籌謀和推動美國的外交和國家安全戰略，也會選擇性地繼承特朗普政府在應對大國競爭方面的政策、機制和手段。他亦不會放棄以印太戰略維持美國霸權的路綫，但可能更重視經濟，設法進一步發揮東盟和歐洲國家的作用。在關稅問題上，他不會輕易取消特朗普政府對他國產品施加的關稅，而是將其作為槓桿尋求所謂「公平貿易」。

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責任編輯：陳建錫

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