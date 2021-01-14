中國去年外貿逆勢創新高 今年有望維持高景氣度

全球新冠肺炎肆虐之際，中國外貿在防疫物資出口和「宅經濟」帶動下保持韌性。中國去年12月進出口均超預期增長，全年出口逆勢正增長，進出口和出口總額均創歷史新高。

展望2021年，分析師預計，儘管隨著疫苗普及推廣，防疫相關出口可能受挫，但同時全球經濟持續回暖，內外需齊發力，將支撐進出口延續較高增速。不過，出口下半年的動力可能略有消退。

中國海關總署公布主要數據：

12月美元計價出口按年增長18.1%，進口按年增長6.5%，均高於預期 12月貿易順差為781.7億美元，高於預期 2020年全年，美元計價出口按年增長3.6%，進口按年下降1.1% 2020年貿易順差為5,350.3億美元，為2015年以來高位

中原銀行首席經濟學家王軍點評稱，風景這邊獨好，中國進出口整體表現仍超預期，疫情在歐美發達經濟體反撲，防疫及宅經濟相關必需品出口增勢重拾，但由於高基數因素12月出口增速有所回調。他預計，今年出口和進口都將維持5-10%的增速。

上半年全球需求增長 出口料高增速

他稱，2021年全球需求將出現比較明顯的按年增長，上半年出口將呈現較高增速；下半年隨著海外供給能力增強，出口有望高位回落。需注意的是，若人民幣繼續溫和升值可能會對出口帶來一定壓力。

至於進口，疫情衝擊逐漸消退之後各國生產能力逐漸修復，全球經濟觸底回升和美元處於低位下人民幣持續升值，中國經濟表現好於其他經濟體、內需強勁，這些因素將會刺激2021年進口增速的明顯反彈。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在國新辦發布會上表示，世界經濟有望復蘇帶動貿易增長，國內經濟恢復平穩增長也給外貿發展提供了有力支撐，但同時也要看到，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，中國的外貿發展依然面臨困難和挑戰。

他指，隨著國內超大規模市場優勢的進一步發揮，隨著新發展格局的不斷形成，高水平開放的不斷促進，相信今年的外貿有望保持一定的增長，但是確確實實要給予進一步的觀察。

據其介紹，中國外貿進出口從2020年6月份起連續七個月實現正增長，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體。根據WTO和各國已公佈的數據，2020年前10個月，中國進出口、出口、進口國際市場份額分別達12.8%、14.2%、11.5%，均創歷史新高。

醫療器械、藥品出口增 「宅經濟」亦拉動 出口

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博認為，2020年進出口數據整體高於預期，說明中國經濟仍然維持非常穩中向好的格局，在疫情干擾、美國打壓中國商品出口的背景下，能有這樣強勁的外貿結果實屬不易，表明中國經濟韌性強，新總統正式上台後中美貿易關係將有所緩和，對新一年中國貿易復甦將起到良好的氛圍。

2020年外貿超預期增長，很大程度得益於中國較之其他經濟體更好的控制了疫情，出口「替代效應」明顯。海關總署李魁文在發布會上表示，2020年全球對防疫物資和「宅經濟」產品的需求大增。

中國出口包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品合計增長了31%，拉動整體出口增長1.9個百分點。中國國出口的筆記本電腦、平板電腦、家用電器合計增長了22.1%，拉動整體出口增長1.3個百分點。

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開源證券宏觀分析師趙偉稱，未來一段時間，主要經濟體的庫存回補等，將帶動全球經濟及貿易活動持續修復。伴隨疫苗加速推廣、疫情「錯位」影響逐漸消退，出口鏈的支撐將由訂單的「替代效應」驅動過渡至「需求效應」的支持。

上海證券宏觀分析師胡月曉則認為，疫情衝擊後全球生產格局或有固化，或者封鎖過長使得對經濟運行的某些傷害不可修復，全球生產重心偏向中國成不可逆轉的趨勢，2021年中國高順差態勢仍將延續。

李魁文稱，從整體情況來看，今年的情況是否是出口仍然大於進口，還有待於進一步觀察全球的經濟和貿易形勢。

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責任編輯：蒯宇澄

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