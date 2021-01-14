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科興疫苗有效率低？美媒：未阻多國繼續要

國情動向 15:45 2021/01/14

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科興疫苗有效率低？美媒：未阻多國繼續要

巴西表示科興疫苗在當地臨床試驗有效率為50.38%，僅僅高於至少50%世衛標準，令科興疫苗這款中國新冠肺炎疫苗有效率受到議論。不過，美國傳媒指出，科興疫苗有效率問題未有阻擋多個國家繼續力推中國新冠疫苗。科興疫苗在印尼試驗有效率為65%，有印尼官員直言，疫苗有效率是否最高，並非印尼選擇疫苗的首要因素。

《華爾街日報》稱，巴西臨床試驗結果引起人們對北京科興疫苗的的擔憂，但對一些國家來說，較低的有效率並不至於破壞疫苗交易。

衛生專家表示，不少發展中國家轉向科興疫苗，因為這是他們為數不多的選擇之一。西方藥商的新冠疫苗被發達國家搶購一空之餘，科興疫苗可存放在普通冰箱，毋須如美國疫苗超低溫冷藏，更容易送到需要接種的人手上。

專家也認為，即使科興疫苗有效率不是很高，但其有效率仍算過關，而且未有出現嚴重副作用，已經足以構成採購的理由。因為現時很多國家優先考慮的是預防重症病例，以免醫療系統崩潰。

印尼國家食品藥品管理局負責人Penny Lukito稱，有效率差異和選擇最高有效性，並不是印尼選擇疫苗的首要因素，其他重要因素包括疫苗是否可以方便、安全分發。

內地瘋傳輝瑞疫苗有效率29% 媒體看不過眼：很荒謬

科興疫苗獲印尼總統投信心票 他今早接種首劑

統計方法差異致有效率不同

科興疫苗在不同國家試驗有效率差異頗大，土耳其為91.25%，印尼為65.3%，巴西更只有50.38%。

這相信與各國統計方式不盡相同有關。巴西表示，試驗中感染者分為無症狀者、非常輕微症狀者、輕微症狀者、一級中度症狀者，二級中度症狀者，嚴重症狀者6類，50.38%是後5類人整體得出有效率；若只計後4類人，有效率則達到78%；只計嚴重症狀的話，科興疫苗更能提供100%保護。

中國公共衛生專家陶黎納表示，巴西數據顯示，科興疫苗抗擊新冠重症病例有效率達100%，這一點非常重要，意味可以像治療普通疾病一樣治療新冠。

科興疫苗有無效？這個數據被忽略：100%防重症

科興：多國已訂逾10億劑

中國官方未有對科興疫苗新數據置評。科興董事長尹衛東則稱，臨床試驗結果證明科興疫苗足夠安全和有效，公司會尋求監管部門批准在中國有條件使用。他透露，科興已向中國各省提供700萬劑疫苗。

尹衛東又表示，科興2月有望將疫苗產量提高到每年10億劑，而公司已經接到了遠超這數量的訂單，來自包括印尼、土耳其、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國家。

科興疫苗效用率50.38%？兩原因 數據未反映優勢

科興董事長官宣：臨床數據顯示疫苗安全有效

新冠疫苗「打得愈慢無效機會愈高」 中國專家警告

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責任編輯：連兆鋒

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