【中澳關係】73艘澳洲煤船為卸貨等足半年 下場卻很悽涼

▲ 大批澳洲煤船滯留中國，為了清關等待逾半年，最後卻願望落空。資料圖片

中澳關係緊張下，中國全面叫停進口澳洲煤碳，大批未能趕及清關的煤船，被迫在中國的沿海滯留。澳洲媒體報道，北京當局已向73艘船、近800萬噸澳洲煤炭的貨主明確表示，他們的貨物將不會在中國卸貨，意味著這批煤炭要以更低價尋找新的買家，否則只會血本無歸。報道指，北京的決定加劇了近1,500名水手的人道主義危機，他們大部分人自去年6月起已被困在海上，且一直被禁止上岸。

《澳洲人報》報道，該批運煤船上裝載的澳洲煤炭大多是冶金原料，用於製鋼，而發電所需的動力煤三分之一。中國的新命令對澳洲第三大出口行業造成巨大打擊，該行業曾希望隨著中國重新設定其非正式進口配額，能取消煤炭禁令。業內消息指，對澳洲煤炭的禁令預計將持續到3月以後，甚至有人預期會實施一整年，盡管中國正遭遇寒冬，並支付了高價以確保來自國內外生產商的煤炭供應。

與此同時，中國正轉向澳洲的競爭對手，加快安排來自俄羅斯、加拿大的煤炭清關，所有船隻都保證在7至10天內卸貨。一名船員表示， 隨著貨物價值的下降，澳洲煤包括來自印度、菲律賓的數百名船員愈來愈絕望，他形容「我們處於黑暗中」。

澳洲聯邦貿易和外交部（DFAT) 一名官員表示，坎培拉當局已就澳洲煤炭的清關延誤、船員福利等問題向北京作出多次交涉，「當前的僵局涉及私人商業安排，我們敦促各方盡快達成解決方案...以滿足中國買家和消費者的需求，並確保這些船上船員的健康」。

反對黨貿易發言人Madeleine King則批評，在政府管治下澳洲對華關係迅速惡化，卻未能實現出口市場多元化。希望新任貿易部長Dan Tehan就貿易危機與他的北京對應方努力接洽，因為這場危機正威脅著成千上萬個澳洲就業機會和數十億澳元的出口收入。

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責任編輯：陳建錫

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