▲ 【河北疫情】時隔8月內地再現死亡病例 河北訂救治9字真言

河北省新冠肺炎疫情擴大，周三（13日）更導致1人死亡，打破中國內地保持近8個月無死亡病例的紀錄。河北省官方訂出9字救治方針，「緊盯重症、重視輕症，一人一策一團隊」，要求全省努力確保不發生死亡病例和醫院感染。

國家衛健委通報，中國上一次出現新冠肺炎死亡病例，是在2020年5月16日，發生在吉林省，距離今天將近8個月。

因此，自2020年5月16日到今年1月12日，中國31個省區及新疆生產建設兵團報告的新冠肺炎死亡病例數字一直維持在4634例。因為河北省13日增加1人死亡，遂增為4635例。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

內地民間對河北13日新增1名死亡病例，議論紛紛，不少民眾驚覺河北的疫情「原來這麼嚴重」；也有人相互提醒防疫工作還是不可疏忽；還有人認為，這有可能使民眾今年返鄉過年的意願降低。

河北當局：要確保不發生病亡

根據報道，河北省應對新冠肺炎疫情工作領導小組13日晚間召開會議及視訊調度會議，要求全省堅持以「科學診治」為重點，努力「確保不發生病亡和（醫）院感（染）事件」。

河北省衛健委周四通報，新增的這名死亡病例為女性，因患有基礎性疾病（慢性病），染疫病情極為嚴重，在13日下午死亡。

河北省衛健委強調，在對患者救治過程中，河北省「緊盯重症、重視輕症，一人一策一團隊」全力救治。其中對重症患者，還由國家級專家會同省市專家組住在定點醫院，每天逐一會診。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

科興疫苗有效率低？美媒：未阻多國繼續要

內地瘋傳輝瑞疫苗有效率僅29% 媒體看不過眼：這質疑很荒謬

【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣

春運變抗疫決戰 上海罕促民眾非必要勿出城（組圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁