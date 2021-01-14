▲ 姚安娜入娛樂圈 任正非女兒為何都不姓任？

姚安娜作為華為創辦人的幼女，被稱為華為小公主，集萬千寵愛在一身，她娛樂圈出道的消息一傳出，立即成為輿論場的熱話。但人們一聽姚安娜的名字，或許不禁會問：與孟晚舟一樣，為何任正非的女兒都不姓任？

互聯網公開流傳的說法，指任正非有3名兒女，但兩女一男都不從父姓。其中，大女兒與排第二的兒子是與前任妻子孟軍所生。

任正非有兩段婚姻 姚安娜與孟晚舟都隨母姓

坊間最流行的說法是，任正非曾受恩於妻子孟軍一家，因此與孟軍結婚後「入贅」孟家，後生下女兒孟晚舟和兒子孟平。也有指孟家頗有背景，孟晚舟的外祖父孟東波曾經擔任過副省長，孟東波的領導楊超，則擔任過國家領導人的祕書。

但這種說法相信只是誤傳，不是事實。任正非也曾回應過兒女不姓任的原因，指無關「入贅」事，主要是自己曾受孟晚舟外公影響，從他的身上學到了廣闊的視野和不屈不撓的精神，所以讓女兒隨外公姓。

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孟晚舟在2013年1月份的華為業績預告會上，曾罕有地提及自己身世、乃至弟弟原來也正在該公司工作。她這樣說的：

名字是我自己16歲時自己改的，隨我母親姓。我弟弟叫任平，他現在華為旗下慧通公司，慧通是華為的服務公司，提供酒店機票和會展等服務支援，慧通的存在是因為華為全球商務活動拓展的需要，比如在全球參加展會，溝通等成本更低。我弟弟並不在華為技術公司，不參加主營業務。

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這裡又有另一種說法，任正非兒子除外傳的叫「孟平」，孟晚舟口中的他叫「任平」，中間是什麼原因？公開資料無法引證說明。

比起孟晚舟和孟平，任正非小女兒更為神秘。直到日前一場舞會，外界才知曉任正非還有這個女兒、她名叫Annabel Yao——即是姓姚，後來外界得釋她叫「姚安娜」。

華為小公主 據說與何超欣等人是閨密

《新京報》等內地媒體年前報道了姚安娜受邀參加被《福布斯》評為世界十大頂尖奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal）。一向低調的任正非為了支持女兒，也罕見地接受法國媒體《巴黎競賽畫報》的採訪。

該報11月13日用長達6版的篇幅報導了姚安娜和她的家庭背景、成長經歷－－姚安娜誕生於任正非另一段婚姻，她的母親是姚凌。

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據稱，與前任孟姓妻子離婚後 ，任正非和秘書姚凌結婚。就在這段時間，姚安娜在雲南昆明出生，和任正非第一個女兒一樣，她也隨媽媽姓。姚安娜從5歲開始學芭蕾舞，曾在美國哈佛大學上學，選擇了電腦工程和統計數據專業。

現年23歲的姚安娜，據報曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。她和已故澳門賭王女兒何超欣等人是閨密，被稱為「華為最美千金」。

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責任編輯：鄧國強

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