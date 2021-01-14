浙江溫州乾旱供水緊張 村民憑「水票」取水 樂清隔日供水

內地傳媒報道，由於長時間少雨，浙江南部近期因乾旱而供水緊張，不少村民需要運水，溫州更有村委會發放難得一見的「水票」，要村民憑票取水。

溫州市氣象部門統計，本月上旬各縣雨量分布在0-2.1毫米，較常年同期雨量略偏少，其中溫州市區和樂清降水量爲「0」，比肩1971年以來史上最少。據預測，最快下周三前後，當地才會出現有雨天氣。

澎湃新聞報道，溫州永嘉縣水務集團發布降壓供水通知稱，受干旱天氣影響，該縣多個供水轄區內實行降壓供水。一名工作人員稱，現在楠溪江沒多少水了，降壓供水持續多長時間還不一定。而有序降壓供水已經有一個多星期。

溫州市代管的代管樂清市情況更為嚴重。該市供水集團一名工作人員，從1月4日起，該市各區開始隔日供水，「楠溪江停止向我們供水，水庫中的水也比較緊張」。

市民稱自來水黃色 不能直接飲

據中新社，樂清市的「大水缸」淡溪水庫，近日不少人到來取水。一名周姓老伯在車上綁了9桶水，重約200斤，可以用3、4天。他稱，自來水一天有一天沒有，「放出來的水都是黃色的，只能洗洗東西，不能直接飲用」。

▲ 樂清市南嶽鎮里嶴村印發「水票」。

在南嶽鎮里嶴村，當地自來水供應斷斷續續，甚至一度停止供水。為了讓村民有序取水，該村委會更曾決定發放「水票」。水票100斤一張，一戶一張輪流分發，憑水票排隊取水，第一天印製白色，為防止重複使用，第二天印成綠色。

該村委會副主任鄭余巧說，村裡買了4個5噸容量的大水桶，每天從大荊鎮運20噸水，解決村民的日常生活用水。但只能解決村民最基本用水，對於全村用水仍遠遠不夠。

永嘉水務集團負責人介紹，目前楠溪江原水水量不夠，導致水壓降低，若持續乾旱，將採取協調大型水庫、以人工降雨等方式補充水源。為保障原水供應，近日該集團在楠溪江原水取水口搭建300米長管網，投入8台大型抽水泵24小時不間斷為取水口補充水源。

除了溫州，台州市溫嶺、三門因供水形勢嚴峻，日前啟動抗旱Ⅱ級應急響應。兩地擴建或改造原有水廠已投入使用，以緩解供水緊張。

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責任編輯：林佩怡

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