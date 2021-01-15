【新冠疫情】內地新增135本土病例 深圳已為近70萬人接種疫苗

內地連續第三日新增確診病例過百，新增的144宗病例中，135宗屬本土病例，河北省佔90宗，黑龍江43宗，廣西及陝西各有1宗。面臨境外輸入壓力的深圳市公布，全市累計接種新冠疫苗71.62萬劑次、68.97萬人。

深圳重點人群基本完成首針疫苗接種

據國家衛健委通報，內地昨（14日）新增確診病例144例，其中境外輸入病例9例（廣東3例，上海2例，江蘇1例，浙江1例，四川1例，陜西1例），本土病例135例（河北90例，黑龍江43例，廣西1例，陜西1例）；無新增死亡病例。另新增55例本土無徵狀感染。

另外，深圳市政府新聞辦昨舉行新聞发布會，會上介紹，深圳於去年10月下旬開始對重點人群進行新冠疫苗接種工作，前期接種對象主要為工作在一線為防輸入的重點人群，目前正穩妥有序擴大疫苗接種覆蓋面。

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截至1月13日，全市累計接種新冠疫苗71.62萬劑次、68.97萬人，其中直接接觸進口冷鏈食品從業人員、隔離場所的工作人員、入境人員閉環管理的從業人員、內地的跨境司機、醫療機構一線的醫務人員、基層一線防疫人員等重點人群，基本完成首針疫苗接種工作。

隨著春運即將到來，近期將優先抓緊為民航、鐵路、道路客運等交通運輸相關從業人員接種，同時妥善組織疫苗第二針的接種工作，嚴格按照規定做好疫苗規範接種、異常反應監測和調查處置等工作。

責任編輯：尹航

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