特朗普政府臨走出辣招  一刀切禁美企購中國通信技術

中美關係在特朗普(Donald Trump)政府掌權日子屈指可數之際,再陡然探底。美國商務部當地時間周四(15日)採取行動,制定新規,禁止美國企業從中國和其他五個被視為外國對手的國家購買通信技術。這可能意味著,美國限制採購中國通訊技術的措施,將從原來的華為5G等部份範圍,蔓延至更廣泛領域。

這些規則要在60天後才會生效,如何以及是否推進實施將取決於候任總統拜登(Joe Biden)的政府。拜登的顧問曾表示,他們打算限制美國對中國技術的依賴,但即將上任的拜登團隊還沒有制定具體政策。

華爾街日報一名高級政府官員稱,「這些規則是合理的」,並補充說,他認為新一屆政府「會認同這些規則的必要性」。拜登的一名發言人不予置評。

美商務部新措施針對6國 但以中國最惹關注

除了中國之外,美國商務部還將俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉馬杜羅(Maduro)政府列為外國對手。根據新規,來自這些國家的通信硬件、軟體和其他設備可能會因構成「國家安全風險」而被禁。

根據這項提議,美國商務部將有180天的時間,來決定是否允許銷售相關產品或要求修改交易內容。

報道指,上述新規是特朗普政府遏制中國、並試圖影響拜登政府處理對中國關係方式的一連串行動之一。

據了解,上述通信交易新規已經醞釀了18個多月。美國商務部一直在勉力推進,試圖根據特朗普2019年5月簽署的行政令完成這些規則的制定。

新禁令被指太寬泛 白宮內部和美業界有異議

新規定曾在白宮內部存在分歧。美國財政部擔心新規可能會侵犯美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the U.S., 簡稱Cfius)的管轄權。Cfius主要職能,是負責審議投資交易是否威脅美國國家安全。美國財政部在Cfius中起牽頭作用。

但上述特朗普政府高級官員反駁,新規明確指出,外國投資沒有被涵蓋在內。

行業組織也發表了意見,稱如果禁止購買外國通訊技術的規則訂得太寬泛,會阻礙依賴進口的美國行業。

然而,特朗普政府該官員則回應指,這些規定並不是為了困住所有的進口產品。企業也可以事先向美國商務部申請,弄清相關銷售是否會被允許。

