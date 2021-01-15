特朗普打中美貿易戰變自殘 美失24.5萬職位

美國總統特朗普任內發動中美貿易戰，卻反傷美國自身經濟。美中貿易全國委員會（USCBC）委託進行的研究顯示，中美貿易戰導致多達24.5萬個美國就業崗位流失。

但研究指，雙方若逐步降低關稅，將提振經濟增長，並在2025年前增加14.5萬個就業崗位。

美國對華出口支撐120萬個美國就業崗位

美中貿易全國委員會代表著在華經營業務的美國大公司。該機構表示，委託牛津經濟研究院(Oxford Economics)進行的這項研究，還包括貿易戰進一步升級，在這種情景下，全球前兩大經濟體明顯脫鉤，最壞情況下，可能將導致未來五年美國國內生產總值(GDP)縮水1.6萬億美元，2022年就業崗位減少7​​3.2萬個，到2025年就業崗位再減少32萬個。

委員會總裁艾倫（Craig Allen）表示，該機構闡明了美中關係中政策選擇的影響，這一點很重要。在關稅問題上，了解這些選項的經濟代價非常重要。

該項研究估計，美國對中國的出口支撐著120萬個美國就業崗位；2019年中國跨國企業直接僱傭了19.7萬名美國人，而美國企業在中國投資了1,050億美元。

研究稱，未來10年全球經濟增長中預計約有三分之一由中國帶動，因此美國企業要在全球獲得成功，維持中國市場准入變得越來越關鍵。

美國總統當選人拜登此前曾表示，上任初期不會立即改變特朗普關稅的措施，但將與盟友施壓中國改變貿易行為。

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責任編輯：蒯宇澄

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