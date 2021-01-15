蓬佩奧再埋雷：中國誰涉南海軍事化 誰禁入境美國

美國新舊政府換屆在即，現任國務卿蓬佩奧在最後關頭瞄準南海局勢。蓬佩奧宣布，為維護南海自由，將對一些中國個人施加簽證限制，包括負責或參與在南海爭議地區大規模填海、建設、軍事化，以及脅迫東南亞國家，阻止他們獲取南海資源的中國國有企業高層、中共與解放軍官員，這些人的直系親屬亦可能受影響。

京曾說：美方將簽證政策「武器化」干內政

特朗普政府卸任前夕，密集推出針對中國措施，被指壓縮拜登團隊的中國政策靈活性、試圖迫使新政府延續對中國強硬路綫，並可能為新政府添上更多麻煩。

而此前，在北京，外交部已表示，過去4年來，在蓬佩奧領導下，美方將簽證政策「武器化」，借口所謂涉港、涉疆、涉藏、宗教、人權等問題對中方人員不斷實施簽證制裁。有關行徑嚴重干涉中國內政，阻礙兩國正常人員往來，損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

據美國國務院網站公布的聲明，蓬佩奧指，美國支持提出在南海擁有主權的東南亞國家，並會依據國際法採取行動，尋求維護他們的主權和利益，直至北京停止在南海的行為。根據美國《移民與國籍法案》，國務院向涉嫌參與在南海有爭議地區大規模填海、建設或軍事化，或脅迫阻止其他東南亞國家開採南海近海資源的中國公民實施簽證限制，這些人包括中國國有企業高管、中共及解放軍海軍官員，而他們的直系親屬亦可能受影響。

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同時，美國商務部還將中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）列入出口管制實體清單（Entity List），表示中海油協助中國威嚇南海的鄰國。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）說：「中國在南海的魯莽和好戰行動，以及為其軍事化努力而積極獲取敏感智慧財產權和技術，對美國國家安全和國際社會安全構成威脅。」他又稱，「在解放軍威嚇中國鄰國的行動中，中海油扮演惡霸，中國軍方持續從政府為邪惡目的所採取的軍民融合政策中受益。」

責任編輯：尹航

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