內地上月70城樓價指數按年升3.8% 漲幅續收窄

據國家統計局周五公布數據測算，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升3.8%，較上月漲幅4%繼續收窄，漲勢延續63個月，漲幅為2016年2月以來最小；按月上升0.1%，與上月一致。

經測算，12月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有42個（上月為36個），持平的有六個（上月為六個），下跌為22個（上月28個）。

統計局：70城樓價穩中略漲

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，12月份，70個大中城市房地產市場價格穩中略漲。

初步測算，12月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，二手住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

31個二線城市新建和二手住宅銷售價格按月均上漲0.1%，漲幅均與上月相同；35個三線城市新建和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.1%和0.2%，漲幅均與上月相同。

中國指數研究院月初發布的百城房價指數顯示，去年12月，全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米15,795元人民幣，按月上漲0.25%，漲幅較上月收窄0.07個百分點。從漲跌城市個數看，79個城市環比上漲（上月71個），19個城市環比下跌（上月28個），2個城市與上月持平（上月一個）。

中指院表示，中央將繼續堅持「房住不炒」定位，全面落實房地產長效機制，完善政策協同、調控聯動、監測預警、輿情引導、市場監管等機制，保持房地產市場平穩運行，房價將保持穩中小幅上漲態勢，一線及二線熱點城市因有較強經濟支撐，房價仍將保持上漲勢頭，但在嚴格的調控政策背景下，漲幅有限；部分城市群內部三四線城市調控政策存收緊空間，或帶動房價理性回歸。

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責任編輯：蒯宇澄

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