智庫警告：中美危機風險升至最高級別 觸發點或在這裡

▲ 報告將中美為台灣問題發生嚴重危機的風險提至最高級別

隨著美國重返亞太，高調介入台灣、南海事務，與中國在地區的角力愈來愈激烈。美國智庫警告，中美為台灣問題爆發嚴重危機的風險提升至最高的第1級別，與朝鮮半島、美伊之間發生軍事衝突的可能性相約；中印邊境擦槍走火的可能，也提升至第2級別。

美國智庫外交關係協會（CFR）公布《預防優先次序調查》（Preventive Priorities Survey）2021年版報告，該報告自2008年起發表，由外交政策專家列出全球30個潛在危機或衝突因素，並評估其在未來1年內發生的機率，以及對美國利益帶來的衝擊。

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今年報告認為，北韓持續發展核武、試射彈道導彈尤朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年發生機率高、嚴重衝擊美國利益的第1級別風險中的頭號隱憂。而中美台海衝突，在2019年首度列入報告後，連兩年歸類在第2級別，在中美對抗加劇，中國在政經層面對台加強施壓、導致中美陷入嚴重危機的風險，提升至第1級別，並預期今年發生機率中等、對美國利益造成嚴重衝擊。

此外，被列入同一級別的還有美國和伊朗爆發武裝對峙、俄羅斯干預或恫嚇北約（NATO）成員國以致軍事緊張升溫等。不過，中美在南海爆發軍事對峙從第1級別降為第2級別，是報告列出潛在危機或衝突因素中，唯一被調低的事件。外交關係協會預防行動中心（CPA）主任Paul B. Stares指出，即將上任的拜登政府必須留意許多潛在國際衝突，特別在專心控制新冠肺炎疫情的情況下。

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責任編輯：陳建錫

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