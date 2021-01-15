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內地首次在雪糕驗出新冠病毒 近2千箱已批發外地

社會熱點 13:37 2021/01/15

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新冠肺炎疫情反彈，天津市防控指揮部通報，在當地一家企業送檢的3個雪糕樣本中驗出新冠病毒，已對企業進行全面封控，禁止人員及貨品進出。追溯病毒來源仍在進行。內媒指，該批有問題的雪糕共4,836箱，當中1,812箱已批發往外地，少部分在當地售出。

通報稱，初步流行病學調查顯示，該批貨品生產原料包括新西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品；涉事企業直接接觸貨品工作人員分別按規定於1月7日、10日進行了定期核酸檢測，檢測結果均為陰性。截至14日，相關部門已對企業進行全面封控，禁止人員及貨品進出；已對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤；對企業的銷售鋪面均暫停營業，開展人員流調和核酸、抗體檢測。

目前，企業相關從業人員1662人已全部管控並進行檢測，其中700人核酸檢測結果顯示為陰性，其餘結果待出。天津市疾控中心專家已赴津南區現場指導，嚴格按照相關工作規範開展進一步調查處置。針對可能被銷售的產品，相關部門也已制定了處置方案。

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責任編輯：陳建錫

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