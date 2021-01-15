▲ 中國抵制澳洲龍蝦後遺症 澳洲人嘆食到厭

中澳關係低迷，中國與澳洲地緣政治角力白熱化之際，中方早前抵制一系列澳洲產品、馳名的龍蝦首當其衝。儘管龍蝦業者稍早前以出口轉內銷、薄利多銷的方法減少損失，但在澳洲國內減價賣龍蝦的邊際效用正在減弱，有澳洲人直言食龍蝦食到厭、廚師要尋求新煮法。

澳洲價值最高的龍蝦是「西部岩龍蝦（Western Rock Lobster）」，過去出口比重通常達到95%，其中大多銷往中國。但隨中方禁止進口，許多西部岩龍蝦惟有出口轉內銷、改為賣給澳洲本土消費者，但內銷價遠比出口低、目前價格只是一年前的一半。

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澳洲龍蝦減價內銷的策略，初期還有一些效用的，至少可減低龍蝦業者的損失。在上月聖誕節前夕，數百人在西澳州龍蝦批發商和零售商Catalano’s Seafood旗下一家店排隊，為的就是購買平價龍蝦。

Catalano’s Seafood在這個據點向當地消費者賣出逾1.3萬磅，遠高於前一年的不到500磅。

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營運經理卡塔拉諾（David Catalano）指出，「一個人為家人買30隻龍蝦不稀奇，10、15和20隻等數字很常見。」

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由於本土龍蝦價格下跌，澳洲人在烹調龍蝦時也開始發揮創意。34歲工程師吉羅（Ian Giraud）日前首次購買活龍蝦，他的料理方式是以大蒜、洋香菜和奶油燒烤，「我們甚至能舉辦家庭龍蝦烹飪比賽，看看誰的手藝較好」。

Lotus甚至與員工聚餐時，也用龍蝦犢賞下屬，並且親自烹調處理「龍蝦咖哩」。

澳洲廚師山姆則在嘗試其他烹調的方法。事實上，山姆已吃很多龍蝦，他正試圖節制，「我對吃龍蝦有點感到厭倦，如果可以這麼說的話。我已看到和烹飪許多龍蝦，已沒有吃龍蝦的胃口」。

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責任編輯：鄧國強

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