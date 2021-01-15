【新冠疫情】火車票預售暴跌六成 春運客量預測調低至2.96億

受新冠肺炎疫情反彈影響，各地政府都發出呼籲，甚至使用強制性措施，務求令民眾不返鄉過年。全國春運電視電話會議（15日）今日召開，國鐵集團公布， 春運組織工作受疫情影響存在較大不確定性，鐵路節前車票的預售較往年下降近六成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次，按年增長40.6%。國 鐵上月底預計春運客流為4.07億人次，當時河北等地的疫情仍未爆發。

國家發展改革委副主任連維良在會上表示，國內本土疫情呈零星散發、局部聚集性疫情交織疊加態勢，防控形勢非常嚴峻複雜。 加之客運需求減少，預計營業性客運壓力有所減輕，春運工作的矛盾進一步從運力供給轉向疫情防控，要 把防控放在首位。

在保障安全、暢通和供應等方面，各地要建立疏堵保暢工作機制， 依法設立防疫檢測點，優化站點設置，及時發布管控政策等信息，提高檢測效率，確保接駁換乘暢通，特別是夜間到達的高鐵、航班要做好銜接，避免旅客滯留。 為確保重要物資保障，要杜絕對「一刀切」的方法， 各地要保持精準管控，確保運煤、運糧、運菜等車輛正常運行。

連維良又 指出 ，春運期間要落實好防疫健康碼統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行。在 健康碼「一碼通行」上，相關部門已經做了大量工作，技術上完全具備條件。但 疫情防控做到精準科學同時，不能「過度防控」，要方便民眾出行。

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責任編輯：陳建錫

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