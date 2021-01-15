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【中美角力】美國起訴MIT華裔教授 涉隱瞞與中國關係

國情動向 14:05 2021/01/15

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麻省理工學院(MIT)一名專注於納米技術研究的華裔教授陳剛，周四（14日）遭到美國當局逮捕，聯邦檢察官指控他在申請聯邦資金時，沒有披露與中國政府之間的關係。

波士頓聯邦檢察官指控，陳剛申請資金時涉嫌欺詐美國能源部，且未在報稅單中披露外國銀行賬戶。

陳剛被逮捕後，聯邦調查局（FBI）對他位於劍橋的家中以及MIT的辦公室進行了搜查。陳剛擔任MIT帕帕拉多微/納米工程實驗室（Pappalardo Micro/Nano Engineering Laboratory）主任。

檢察官說，陳剛參與了促進中國技術與科學發展的各種努力，包括應中國駐紐約領事館的要求，擔任中國政府的「海外專家」。

檢察官指出，陳剛從許多中國實體收到款項，並協助審查評估中國國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。但他在其申請並獲得美國能源部資助時，沒有按照要求披露。

檢察部門指，自2013年起，陳剛的研究團隊獲多個聯邦部門撥款超過1900萬美元。

聯邦法官准許陳剛當即釋放，以100萬元保釋，未批准不許離開麻省。陳剛律師Robert Fisher稱，自從陳剛30多年前搬到美國，他的生活就是美國夢的縮影。他把自己的一生奉獻給機械工程的科學進步。他「熱愛美國，將積極地進行抗訴」。  

責任編輯：蒯宇澄

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