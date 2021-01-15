【新冠疫情】冬季最火娛樂被叫停 黑龍江禁農村居民玩麻雀啤牌

冬季是呼吸道疾病傳播高峰，黑龍江周四（14日）新增43宗本土新冠肺炎確診個案，防疫形勢嚴峻複雜。當地疾控中心提示農村居民：取消打麻雀等聚集性娛樂活動。

打麻雀玩啤牌是農村居民室內常見的娛樂活動，尤其是在春節即將到來之際。伴隨著返鄉人員的大規模流動和聚集性活動的增多，令疫情傳播的風險升高。黑龍江省疾控中心向農村居民表示，減少人員聚集，喜事延辦，喪事簡辦，宴請緩辦。取消打麻雀、玩啤牌等一切人員聚集的娛樂性活動。

疾控中心還表示，外出務工人員儘量留在工作地休假，減少人員流動，降低將疫情帶回農村的風險，村內人員也應減少外出，以打電話或者其他網絡方式與親人進行問候，暫停串門、旅遊等相關活動；如有发現從有疫情風險地區歸來人員應第一時間向村委會進行上報。

國家衛健委疾病預防控制局監察專員王斌近日指出，與城市地區相比，大部分農村地區醫療衛生基礎較差，疫情防控能力相對薄弱。

值得注意是，在新增確診居高不下的河北，感染者也是逾8成來自農村。

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責任編輯：尹航

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