回鄉喪盡天良？標語看懂內地抗疫多強力（組圖）

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新冠肺炎河北疫情嚴峻，多地亦出現本土病例，抗疫變全國頭等大事；許多社區或企業積極宣導「就地過年」，防範病毒隨人流擴散；有些標語訴諸感情牌、也有的帶警告意味，甚至喊出「帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良」，有人覺得雷人，但反映內地今次打疫戰的「決心」。
為避免新冠疫情隨著春運擴散，國家發改委等多部門日前發布意見，要求各地、各單位積極引導錯峰出行，倡導職工就地過節，29個省市區隨後發出「就地過年」倡議。
↓內地抗疫標語大觀：
不過，春節回家是許多出外工作者每年的頭等大事，勸人不返鄉並非易事，一些社區或公民營企業近日因此掛出各類宣傳標語，有些動之以情，例如：
留在當地過個年，不給家人添麻煩。
今年春節不回家，過完春節看爸媽。
沒有攀比，沒有糾結，唯有留守，逃過此劫！
是否被逼婚？是否被相親？何以解憂，唯有留守！
除了打感情牌，還有經濟誘惑，包括「今年過年不回家，二月收入更可觀」，「今年過節不回家，待在公司掙錢花」，「回家是冒險，錢包還會扁！過年留公司，親情不會減」。
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但有些標語則語調強硬，例如：
帶病回鄉不孝兒郎，傳染爹娘喪盡天良。
相見就是自尋短見，拜年就是互相殘殺。
今天到處串門，明天肺炎上門。
聚餐就找死，拜年就是害人。
不聚餐是為了以後還能吃餐，不串門是為了以後還有親人。
有網友說，這類標語太惡毒，缺少溫情，但也有人認為，這些標語凸出重點，有警世作用。
內地多地疫情近日趨嚴，出現「多點散發」現象。官方通報，周四（14日）大增144例確診，其中本土病例達135例，最嚴重的河北省有90人染疫，其他分別是黑龍江43例、廣西1例、陝西1例。
責任編輯：鄧國強
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