人行：堅持穩字當頭 貨幣政策不急轉彎

人民銀行副行長陳雨露在新聞發布會上表示，2021年穩健貨幣政策會更加靈活精準、合理適度，繼續保持對經濟恢復必要的支持力度，人行會堅持穩字當頭，不急轉彎以適度貨幣增長支持經濟持續的恢復和高質量發展。

一文看懂人行記者會內容：

貨幣政策：

陳雨露表示，2021年穩健的貨幣政策會更加靈活精準、合理適度，繼續保持對經濟恢復必要的支持力度。

人民銀行會堅持穩字當頭，不急轉彎，根據疫情防控和經濟社會發展的階段性的特徵，靈活把握貨幣政策的力度、節奏和重點，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速的基本匹配，以適度貨幣增長支持經濟持續的恢復和高質量發展。

人行貨幣政策司司長孫國峰表示，M2、社融增速不宜再設置數字目標，貨幣政策應在多重目標中尋求動態平衡。

物價指標：

陳雨露表示，預計今年CPI持續大幅上漲的可能性比較小，目前人行也在關注核心CP​​I的變化。目前居民收入增速仍在恢復中，疊加局部地區疫情反复，服務性消費仍受到製約，核心CPI仍處在低位，下一步隨著國內經濟穩定恢復，未來核心CPI有望繼續回升。

人行稱，總體看，2021年中國物價水平大概率會保持溫和上漲，受去年基數影響，同比漲幅或會出現先升後穩的形勢。

談螞蟻集團：

陳雨露還稱，目前在金融管理部門指導下，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。金融管理部門也在與螞蟻集團保持密切的監管溝通，有關工作進展將及時發布。

房地產政策：

人行金融市場司司長鄒瀾表示，近年來人行堅持房住不炒定位，重點開展以下幾方面工作：一是加強房地產金融調控，牽頭各部門加強對各類資金流入房地產的情況監測，去年房地產貸款增速是8年來首次低於各項貸款增速。二是實施房地產金融審慎管理制度，形成重點房地產企業資金監測和管理規則等。三是完善住房租賃金融政策，近期將就相關政策公開徵求社會意見。

匯率政策：

人行貨幣政策司司長孫國峰表示，未來人民幣匯率走勢取決於經濟形勢、國際市場因素等，總的看，人民幣匯率有升有貶、雙向浮動將成為常態，既不會持續升值，也不會持續貶值。

責任編輯：蒯宇澄

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