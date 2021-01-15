【中美角力】特朗普任期剩6天 一日內密集出招遏中國

距離美國新政府上任還剩不到一周，特朗普政府再對中國密集出擊，周四（14日）更一日內連發多招，劍指中國企業、技術和官員。分析認為，新總統拜登上任後，如果不落實這些措施，將要給出解釋，並可能被共和黨指責「軟弱」。

限制簽證

美國國務院宣布在南海問題上採取更多行動，包括對與海洋糾紛有關聯的中國國企高管和中共與中國海軍官員實施簽證限制。這些高管和官員的直系親屬也可能受影響。

制裁中企

美國商務部將中國海洋石油集團有限公司列入實體清單，稱其幫助中國在南海恐嚇鄰國。

美國商務部將北京天驕航空產業投資有限公司(Skyrizon)列入軍事終端用戶名單，理由是該公司有能力開发、生產或維護軍用物品，如軍用飛機发動機。

美國國防部將9家中國公司列入「黑名單」，認定他們與中國軍方有關聯。最新上榜的企業包括中國商用飛機公司、手機製造商小米公司和中微半導體設備公司。這些企業將受到新的投資禁令的限制。

通信技術

此外，商務部還发布兩外兩項涉及中國的公告。一是公布了一項旨在保障信息通信技術與服務供應鏈安全的臨時最終規則，將中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉馬杜羅政權認定為外國敵手，禁止與這些國家在信息通信技術和服務方面的某些交易。

商務部的另一個公告是宣布實施新的出口管控措施，防止美國技術落入包括中國和俄羅斯在內的外國情報機構，幫助他們進行間諜和情報搜集活動；新的措施還要求任何為外國軍事情報機構和大規模殺傷性武器項目提供支持的個人也需要申請許可。

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觀點：拜登若放鬆這些政策 將被指責

這些政策的出台距離特朗普政府離任、拜登繼任只有不到一周時間，很多政策都有賴新政府去落實，尤其是將在60天後才生效的商務部有關信息通信技術供應鏈的新規定。

據美媒報道，智庫蘭德公司國際防務問題研究員何天睦（Timothy Heath）認為，特朗普政府在離任之際密集推出針對中國的行動，一定程度上也許是出於國內政治目的。他表示，拜登政府可能會選擇放鬆一些政策，但他也認為，拜登政府放松其中的任何措施都可能讓拜登受到共和黨競爭者的批評，他們會說拜登在中國、古巴和伊朗等問題上軟弱。

責任編輯：尹航