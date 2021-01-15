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國藥疫苗初步測試 能抵禦英國變種病毒

社會熱點 19:15 2021/01/15

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國藥疫苗初步證實能有效抵禦英國的變種病毒

新冠病毒出現變種，會否削弱現有疫苗的效果，受到各國關注。國藥中生董事長楊曉明今日（15日）表示，旗下滅活疫苗上市之際，國藥對各國的新冠毒株做了交叉中和保護試驗，證實疫苗具廣譜保護。針對英國變種株的試驗正在進行，初步結果是可以保護。

楊曉明又詳細講解國藥疫苗的效果，他稱按臨床試驗的階段性分析，接種第一針10天後可產生抗體，但不同人之間抗體產生的差距可以很大。兩針接種後再過14天，就能產生高滴度抗體，形成有效保護，全人群中和抗體陽轉率達99%。

國藥正在密切觀察疫苗保護期，目前最早接種疫苗的人，已經做了8個多月的觀察，結果顯示依然有效，「一期、二期臨床受試者也在繼續觀察，從已經獲得的數據看，半年沒問題，能否保護8個月，正在測定，結果還沒有出來」。

目前，國藥中生已分別在北京、武漢建成了新冠病毒滅活疫苗高等級生物安全生產車間，正在進行整個新車間的模擬驗證，通過後，今年產能可達到10億劑以上。

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責任編輯：陳建錫

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