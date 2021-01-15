中國官媒指澳洲車厘子「劣質」 水果商讚智利貨更好更平

中澳關係緊張之際，內地官媒引述水果商指，澳洲車厘子「劣質」，商家更青睞智利車厘子，指其更好更平。澳洲傳媒報道，有關評論引發擔憂，車厘子會否成為下一個受中澳貿易糾紛殃及的商品。

《環球時報》英文版本周報道，業內人士表示，由於供應過剩，進口車厘子價格下跌20%。澳洲車厘子一向備受推崇，但在這篇報道中，有水果商表示澳洲在中國市場的份額下降，原因是「質量較差」、「已經過時」、「味道不如從前」，又稱智利車厘子質量更好，價格更低，佔中國市場最大份額。

學者非所有產品面臨制裁風險

據了解，2019年澳洲車厘子出口總值近8000萬澳元，對華出口約3成。《澳洲人報》指出，盡管中國2020年對一系列澳洲產品實施貿易制裁，但澳洲國立大學高級經濟學講師周逸瀟（Yixiao Zhou，音譯）認為，並非所有產品都面臨風險，包括車厘子。

她指出，要證明針對產品的任何貿易行為是合理，需要更強說服力的理由，而不只是質量或價格。而這些事情最終由市場決定。她又認為，澳洲的種植者不應該完全放棄中國市場，強調重建這些渠道很困難，而中國市場仍在增長，經濟相對其他國家表現不錯。

不過，內地正面臨車厘子供應過剩情況。據「人民網」報道，智利已連續多年成為中國最大的車厘子供應國，每年大概有接近90%的車厘子銷往中國；而近期內地車厘子價格下跌，與智利車厘子產量增長30%有關。有商家形容，今年的1斤車厘子和一杯奶茶不相上下。

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責任編輯：林佩怡

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