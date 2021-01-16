▲ 【中美角力】曾怒斥美國 張向晨任中國商務部副部長

拜登上任美國總統前夕，中國商務部領導層注入新血。中國商務部官網公佈，國務院、中央組織部決定，張向晨出任商務部副部長、黨組成員。張向晨前任中國常駐世界貿易組織代表、常駐聯合國日內瓦辦事處副代表。張向晨以往多次與美國交鋒，外媒形容他為捍衛中國利益的關鍵人物。

張向晨現年55歲，河北淶水人，擁北京大學法學學士、國際關係理論專業碩士研究生、國際政治專業博士研究生等頭銜。

張向晨2017年出任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表和瑞士其他國際組織副代表，負責參加世貿組織各機構舉行的各類會議和磋商、與世貿組織其他成員及其常駐日內瓦代表機構多雙邊談判、交涉和磋商等。

中美貿易戰其後爆發，張向晨多次怒斥美國，吸引了海外媒體關注。瑞士《日內瓦論壇報》形容，張向晨是中國在世貿組織捍衛中國利益、與美國對峙的關鍵人物。

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美國2018年對中國啟動「301調查」，張向晨在世貿組織貨物貿易理事會上炮轟，美國301條款臭名昭著，調查報告歪曲事實，東拼西湊。「我們做好了應對各種困難的準備。如果有人問中國人最鮮明的民族特徵是什麼，我會回答，像竹子一樣，堅韌難折。」

張向晨更搬出美國動漫角色蜘蛛俠來舌戰美國。他表示，自己最喜歡蜘蛛俠，令他印象最深刻的並不是蜘蛛俠的超凡能力，而是責任感。「令人遺憾的是，在貿易政策領域，我們看到了另外一個美國，一個力量和責任嚴重不匹配的美國。」

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張向晨去年12月離任他在瑞士的職務，臨行前在世貿組織會議上感言，過去幾年和大家一起經歷了多邊貿易體制的艱難時刻，逆境中的執守是最為難得的。「但我相信，日內瓦的下一個春天一定會很美。以後，我人在北京，心還在日內瓦。」

張向晨副部長一職在商務部排名第四，位列商務部國際貿易談判副代表王受文之後、副部長錢克明之前。他是近期商務部履新的第三位領導。在他之前，王文濤從黑龍江省進京，履新商務部黨組書記、部長；國際貿易談判副代表俞建華履新國際貿易談判代表（正部長級）。

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責任編輯：連兆鋒