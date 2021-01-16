▲ 河北疫情擴散9省市 本土病例連續4天破百

中國內地周五（15日）新增130宗新冠肺炎病例，本土病例佔115例，連續4天破百，其中90例來自河北，23例來自黑龍江，2例來自北京。內地疫情累計82,370人確診，4,635人死亡。目前一波疫情已由河北擴散至9個省市。重災區河北石家莊增村鎮中，超過2萬人已轉移他處實施「異地隔離」。專家預期，本輪疫情經過一、兩代傳染後，春節前可以控制住。

內地傳媒整合報道，河北石家莊疫情已至少擴散至北京、山東、山西、陝西、江蘇、浙江、湖北、貴州、新疆9個省市自治區。新疆昌吉州呼圖壁縣月初報告1例輸入性無症狀感染者，是一名河北石家莊的貨車駕駛員。陝西三原縣1例新冠肺炎疑似病例為一名11歲的小學生，其3名關聯人員中，有一人從石家莊返鄉。

根據官方通報，石家莊確診病例分佈在12個縣區，其中藁城區增村鎮為重災區。該鎮地處藁城區西北端，與正定、新樂交界，毗鄰正定國際機場，下轄20個行政村有6萬多人口，輕工業和農貿集市發達，204省道貫穿全鎮。

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異地隔離非常措施 有專家質疑

當局安排石家莊增村鎮15個村莊、逾2萬村民轉移到集中隔離點。集中隔離點位於河北正定縣文正大街諸福屯鎮固營村，當局正火速修建3,000套拼裝房屋。如此規模的轉移途中有沒有相互傳染風險、為什麼放棄「就地隔離」、轉移到何處等問題備受外界關注。

專家解釋，異地隔離是特殊情況下的特殊措施，這有利於提高核酸檢測的效率，快速發現無症狀感染者，密切追踪可能處於潛伏期的患者，同時也有助於保護容易被感染的老年人和兒童，降低他們被周邊人感染的風險。

中國國家衛生健康委員會救治專家童朝暉表示，一個村可能有幾十戶甚至上百戶居民，如果只封村門，實際上村裏的人員還是互通的，所以要找個合適的地方集中隔離，同時讓他們養成良好的生活習慣。

但也有專家提出不同看法。復旦大學公共衛生學院原院長姜慶武稱，控制傳染病基本原則應是盡量不要動，2萬多人異地隔離過程存在很大風險，增加了病毒感染的機會。

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春節前控制住 習俗應讓路

國家衛健委官員日前坦言，多地報告本土散發病例和聚集性疫情，疫情呈現持續時間長、涉及範圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特徵，有的地方出現了社區傳播、多代傳播，防控形勢複雜嚴峻。

臨近春節，多個省市倡議就地過年，敦促外地務工人員非必要不返鄉，本地居民非必要不出省，各企事業單位錯峰離崗返鄉、實行彈性休假制度。

姜慶武預期，這波疫情在春節前就能得到控制。他指石家莊、黑龍江綏化市望奎縣都是點上的暴發，由於在交通等方面及時採取措施，並沒有讓它再次流行，相信經過一、兩代染後就能壓下來。

姜慶武提醒，疫情仍處在一個暴發點不斷的情況下，怎麼有利於疾病的控制，我們就該怎麼做；春節習俗、親友關係等等，都應該給防控工作讓路。「今年春節控制好疫情，應該是每個人的最高追求。」

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責任編輯：連兆鋒