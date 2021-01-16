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俄智庫：美國可阻中國跑得快 但要冒上這戰略風險

國情動向 14:33 2021/01/16

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俄智庫：美國可阻中國跑得快 但要冒上這戰略風險

拜登即將入主白宮，但中美關係在特朗普任內雪崩式惡化，已無幾多人覺得可以回到從前。俄羅斯智庫認為，中國已經明白美國會長久認真地發動進攻，而美國雖然有能力可以減慢中國前進步伐，但美國這樣幹亦會面臨，喪失美式全球化影響力的戰略風險。

俄羅斯國際事務理事會新年文章表示，新冠肺炎疫情在解決政治矛盾中起到彌合作用的希望，已經基本落空， 國際安全領域的主要趨勢並未因為疫情發生根本變化，中美競爭日益激烈就是趨勢之一；北京與華盛頓的關係在2020年雪崩般惡化，美國對中國發動積極進攻，前幾年已醞釀成熟的宗旨得到了實踐。

文章稱，新冠疫情加劇了美國政府的對華攻勢，而遏制中國的政策在特朗普入主白宮前已經形成，刺激美國遏制中國的因素包括對中國成長的恐懼，對北京外交政策的不滿等，因此特朗普下台美國未必會改變基本方針。

拜登的政策可能在言辭上會較克制，對顯示力量會更加謹慎，但需要時會積極運用力量，針對北京的外交步驟會更加連貫，更在意美國企業利益。因為對美企來說，與中國急劇脫鉤注定會遭受巨大損失。

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擠壓中國 反促其形成勢力範圍

文章指出，中國顯然已意識到，美國的進攻是認真的，也是長久的；中國沒有擴張和修正主義的想法，這是美國給其貼上的標籤；中國沒有向海外推廣共產主義，「一帶一路」這類的經濟項目追求的首先是商業目標；中國在自由的世界秩序和全球化進程中感到很自在，這使中國得以成功發展。

在華盛頓眼中，這種情況讓人無法接受。美國認為，中國要不轉入西方民主和市場的軌道，並在外交政策上收斂雄心，要不就不能享受自由秩序的好處。

但問題在於，中國這玩家的體量太大。對其擠壓和孤立，只會使其形成自己的勢力範圍、同盟，以及對全球或至少對地區秩序的另類看法。從策略上講，美國完全可以迫使中國跑得更慢。但戰略上，美國可能會面臨這樣一種風險，就是失去通過美式全球化模式影響中國的能力，並得到一個強大的敵人和競爭對手。如果以前這只是一種可能，那麼現在這正在成為一種大勢。

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特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩

中美之間 歐亞印俄態度怎樣

文章續稱，最大的問題是中美競爭的聯盟如何形成，因為沒有多少人願意選邊參戰。

歐洲方面，歐盟對與美國合作表現出謹慎態度。中美歐三角關係中，歐盟與美國關係更為緊密，但可能因此遭受各種損失。歐洲大西洋安全共同體在反華基礎上如何轉變，值得觀察。

美國的亞洲盟國則擔心會陷入衝突漩渦，但他們也擔心中國增長。由於地理位置和更加靈活的雙邊協議，美國在這裏建立聯盟會更加容易。美國亞洲盟國與中國經貿關係阻礙了矛盾升級，但歷史上不乏安全問題使經濟退居次席的例子。

印度方面，沒有跡象表明中印矛盾會減少，但新德里和華盛頓結盟反華機會並不高。

至於俄羅斯，中俄政治關係前所未有地緊密，會否轉變成真正的聯盟，要取決於美國對俄羅斯和中國施壓的程度。美國針對俄羅斯的力度，並不亞於針對中國。

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責任編輯：連兆鋒

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