▲ 新華社批抗疫濫用「戰時狀態」 狼來了麻痺民眾

中國內地新一波新冠肺炎疫情距離「清零」還有相當距離，確診本土病例連續多日在100宗以上，吉林更出現1傳32超級傳播。多地在春節臨近下都對疫情嚴陣以待，加強管制措施。但新華社批評，地方政府濫用「戰時狀態」嚇唬群眾，是一種懶政，並不利於抗疫大局。

新華社周六（16日）發表評論文章，稱科學防控、精準防控，既不能「重砲打蚊子」，也不能「掃把趕惡狼」。濫用「戰時狀態」表述，可能製造不必要的恐慌，也容易麻痺民眾心理，淡化人們的「備戰」意識。一些地方領導幹部缺少應對疫情的能力與辦法，隨意用「戰時狀態」嚇唬群眾，更是一種懶政。

內地不少地方政府近日宣佈「進入戰時狀態」，新華社稱，一些沒有新增確診病例、距離疫情發生地較遠的城市，甚至本省都沒疫情，也開始效仿。這不僅會讓群眾困惑，增加不必要的恐慌，影響正常生產生活，也不利於防疫大局。

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「戰時狀態」是藉用軍事表述，只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態。在疫情防控上，去年武漢保衛戰、湖北保衛戰，可用「戰時狀態」表述，以動員全社會眾志成城抗擊重大疫情。

但文章指出，當下多點散發和局部集聚性疫情，與當初武漢、湖北不可同日而語。尤其經過一年與新冠病毒較量，中國積累了很多成功、成熟的經驗，完全能夠做到科學防控、精準防控，完全有信心遏制目前多點散發和局部聚集性疫情。即便為了形象表述用「xx保衛戰」，也與「戰時狀態」不可相提並論。

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文章認為，濫用「戰時狀態」有三大隱患。一是可能傳遞錯誤的信號，在群眾中製造不必要的恐慌，甚至催生謠言、搶購等失序行為。

二是容易麻痺民眾心理，淡化人們的「備戰」意識。「狼來了」喊多了，哪天「狼」真來了，真的進入較為緊急的狀態，需要與病毒短兵相接時，反而會喪失應有的警覺，關鍵時刻「掉鍊子」，影響抗疫效果。

三是有懶政之嫌。如果缺少應對疫情風險的能力與辦法，不是通過科學措施、細緻工作來紮緊抗疫的籬笆，而是試圖通過簡單的口號、以「最小的代價」來達到最大動員效果，實際上與中央「精準防控」精神相悖，是作風不嚴不實的一種表現。

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新華社認為，一些地方用「戰時狀態」表述，是想表現出一種積極抗疫的姿態，但疫情防控的決心大不大、手段靈不靈，無關口號，關鍵靠實幹。有的地方已有群眾議論，覺得「戰時狀態」跟平時似乎沒有什麼區別。

文章指出，各地防疫等級要與疫情情況匹配，才能真正打好疫情防控阻擊戰。面對冬季新的疫情防控形勢，要按既有製度安排，嚴格依據疫情實情發布防疫等級，落實落細防疫措施，少一些簡單粗暴，多一些及時、準確的信息發布。要實事求是地做好動員工作，比如，提倡就地過春節、非必要不旅行，就是非常精準的動員，人民群眾也積極配合，完全能夠達到引起群眾重視、顧全抗疫大局的效果。

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責任編輯：連兆鋒