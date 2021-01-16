▲ 內地疫情驚現1傳81！吉林超級傳播3城中招

中國內地新一波新冠肺炎疫情出現超級傳播。吉林超級傳播事件範圍擴大，1名確診者令吉林3座城市至少81人受到感染。據悉，這名超級傳播者懷疑在高鐵車廂感染新冠病毒，其後在吉林多處主持培訓授課，引發多人感染。

吉林通化市疫情防控部門周六（16日）公佈，通化市周六上午主動篩查發現，核酸檢測49人陽性，經臨床專家組診斷為無症狀感染者，均為「源升品質生活坊培訓活動」引發疫情所產生的密切接觸者、次密切接觸者。49例無症狀感染者的流行病學情況正在調查中，之後會向社會公佈。

這49宗新增病例，令原本的「1傳32」超級傳播事件規模擴大至「1傳81」。這81宗病例分佈在吉林省3座城市，其中61例來自通化市， 19例來自公主嶺市，1例來自松原市。

當局追查發現，超級傳播者為一名黑龍江45歲男子，他1月5日乘坐高鐵K350列車，受一名無症狀感染者傳染，其後先後到吉林公主嶺市「艾尚瀚邦養生會館」，以及通化市「源升品質生活坊」培訓授課，把病毒傳染多人。

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超級傳播事件多人均為無症狀感染者，他們目前已轉至定點醫療機構，接受隔離醫學觀察。政府正對以上人員的密切接觸者、次密切接觸者和一般接觸者開展追踪排查，並落實管控措施，對其生活和工作場所終末消毒。

中國疾控中心副主任馮子健表示，新冠肺炎感染者裏有相當高比例的人並不傳播，不會造成二代病例；但有少部分感染者或病人的傳播數會超過基本傳播數，達到3以上，會傳播超過3個二代病例，這就構成了超級傳播現象，這是新冠肺炎一個非常重要的特徵。

馮子健稱，在各地疫情控制過程中，超級傳播現象並不奇怪，而減少聚集活動，是消除超級傳播現像一個非常重要的措施。

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責任編輯：連兆鋒