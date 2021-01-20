  • 18°C
香港時間 : 2021121日 (四) 00:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登上任中美格局：外交老手  難硬撼崛起強國

國情動向 23:56 2021/01/20

分享：

拜登新政中美格局：外交老手  難硬撼崛起強國

民主黨拜登20日就職第46任美國總統，開啟拜登時代，過去四年深沉谷底的中美關係將往向處去？拜登固然國際外交老手，隨著美國與中國對抗情緒高漲，儘管他認同國際議題要與中國合作、與中國不能鉤，但同時又主張聯合西方民主國家共同對中國施壓；另一邊廂，中國作為崛起強國的全球地位，進一步明確，這種格局下，中美矛盾未來四前不能被看小。

已經78歲的拜登（Joe Biden）是美國史上最年長總統，4年後卸任時將超過80歲。高齡雖然讓外界擔憂拜登的體力與精力，能否勝任美國總統這一重責大任，但高齡卻也是拜登一大利器。

47年公職生涯，拜登在聯邦參議員或副總統任內都積極參與全球外交，與卸任、現任各國領袖、政治人物建立深厚私誼，拜登對國際政治十分熟稔。毫無疑問，拜登對國際政治影響力的能量，不會比行事咄咄逼人的特朗普（Donald Trump）弱、甚或有過之無不及。

拜登與習的情誼已成「過去式」

而過去4年來，國際局勢出現巨大變化，特別是中國近年來展現的強國態勢，特朗普全面與中國對峙，已令中美關係從根本改變。拜登的國際手腕能否讓他處理中美難題時舉重若輕，恐怕未必能。

紐約時報曾報道，自2011年初起18個月期間，時任美國副總統的拜登與時任中國國家副主席的習近平，至少會晤過8次。兩人正式會晤、一同散步，還曾在只有翻譯陪同下餐敘，累計面對面相處超過25小時。

拜登擬設「亞洲沙皇」應對中國 「重返亞太」再進化

習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話

    點擊圖片放大
    +3
    +2

如在4年前，拜登挾着這般與中國的「知心關係」，肯對有助理順中美關係。

但畢竟，拜登與習的情誼只發生在中美關係較為穩定友好的時候，隨著國際大環境變動，已很難在當前兩國關係中傳導正能量，事實上拜登當下對中國的立場亦已開始轉變。

在競選初期，拜登還批評特朗普的抗衡中國政策，去年5月的一場活動中，拜登還不認為中國是美國的競爭對手，「中國會吃掉我們的午餐？拜託」。但在10月時已經改口稱中國是美國的最大競爭者。

中國早打「預防針」迎戰拜登

當選之後，拜登對中國的態度更為強硬。他在接受媒體專訪時清楚表明，不會撤銷目前美國對中國進口商品的加徵關稅，也表示會全面審查與中國現有的協議，並會與盟友磋商，制定連貫策略，要求中國按照國際規範行事。

中國當然看透拜登這般轉變，就在拜登就上任前夕，及早綁緊中國與歐洲、乃至亞太鄰國的關係，彷如打預防針，對抗拜登暗示籌組的「反華聯盟」。

就在他就職前夕，持續7年、已進行35輪的歐盟與中國全面投資協定（CAI）談判終於達成；此前，中國與東盟以及日本、韓國、新西蘭、澳洲等亞太15國才於去年11月簽署談判多年的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。

拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？

拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

中國這些動作實質展示出作為崛起強國的能量，向拜登政府說明，中國有抗衡美國圍堵的能力。拜登拉攏盟友應對中國，實在未必能得心應手，且分分鐘更會受挫。

但當然，外界總不能認定拜登會與中國「硬撼硬」，原因是拜登也坦言，美國與中國在疫情大流行、氣候變遷等全球議題必須攜手合作，中國龐大市場也難以忽視。

拜登團隊都是熟悉面孔  有更高預期性

對於中國來說，拜登勝出也讓中南海得以稍稍喘息，擺脫特朗普時代的緊箍咒。何況拜登外交團隊中，不論是國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）還是白宮國安顧問提名人蘇利文（Jake Sullivan），他們都是前總統奧巴馬（Barack Obama）時代的老面孔，支持與中國往來不對抗政策，中國面對熟悉的對手，應付起來更為得心應手。

事實上，中方也釋出善意，中國國家主席習近平在給拜登的祝賀信函中就期盼，雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作，管控分歧。

拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡

    點擊圖片放大
    +3
    +2

萊特希澤臨走寄語拜登：須維持對中國關稅

中歐協議受阻內幕曝光  拜登抗中國第一槍

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？
2021/01/16
拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？
習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話
2021/01/15
習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話
拜登擬設「亞洲沙皇」應對中國 「重返亞太」再進化
2021/01/15
拜登擬設「亞洲沙皇」應對中國 「重返亞太」再進化
【拜登上任】能否重新拉開中美距離？哈佛雜誌說不
2021/01/20
【拜登上任】能否重新拉開中美距離？哈佛雜誌說不
【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡
2021/01/13
【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡
科技戰 貿易戰 地緣政治 疫情 外交 政治 經濟 商品 特朗普 習近平

上一篇文章

拜登與習舊情誼：我若有你的頭髮 就會是美國總統

下一篇文章

【拜登上任】能否重新拉開中美距離？哈佛雜誌說不
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平星巴克交「筆友」內幕曝光　暗藏這信號？
習近平星巴克交「筆友」內幕曝光　暗藏這信號？
蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼
蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼
【拜登上任】中美撤關稅無望？但緊張或因這稍緩
【拜登上任】中美撤關稅無望？但緊張或因這稍緩
【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？
【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？
別了，蓬佩奧！解放軍報模仿毛澤東口吻嘲諷
別了，蓬佩奧！解放軍報模仿毛澤東口吻嘲諷
【拜登上任】幕僚：明白只有一個中國 首都在北京
【拜登上任】幕僚：明白只有一個中國 首都在北京