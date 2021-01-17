拜登新政中美格局：外交老手  難硬撼崛起強國

民主黨拜登將於20日就職第46任美國總統，開啟拜登時代，過去四年深沉谷底的中美關係將往向處去？拜登固然國際外交老手，隨著美國與中國對抗情緒高漲，儘管他認同國際議題要與中國合作、與中國不能鉤，但同時又主張聯合西方民主國家共同對中國施壓；另一邊廂，中國作為崛起強國的全球地位，進一步明確，這種格局下，中美矛盾未來四前不能被看小。

已經78歲的拜登（Joe Biden）是美國史上最年長總統，4年後卸任時將超過80歲。高齡雖然讓外界擔憂拜登的體力與精力，能否勝任美國總統這一重責大任，但高齡卻也是拜登一大利器。

47年公職生涯，拜登在聯邦參議員或副總統任內都積極參與全球外交，與卸任、現任各國領袖、政治人物建立深厚私誼，拜登對國際政治十分熟稔。毫無疑問，拜登對國際政治影響力的能量，不會比行事咄咄逼人的特朗普（Donald Trump）弱、甚或有過之無不及。

拜登與習的情誼已成「過去式」

而過去4年來，國際局勢出現巨大變化，特別是中國近年來展現的強國態勢，特朗普全面與中國對峙，已令中美關係從根本改變。拜登的國際手腕能否讓他處理中美難題時舉重若輕，恐怕未必能。

紐約時報曾報道，自2011年初起18個月期間，時任美國副總統的拜登與時任中國國家副主席的習近平，至少會晤過8次。兩人正式會晤、一同散步，還曾在只有翻譯陪同下餐敘，累計面對面相處超過25小時。

拜登擬設「亞洲沙皇」應對中國 「重返亞太」再進化

習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

如在4年前，拜登挾着這般與中國的「知心關係」，肯對有助理順中美關係。

但畢竟，拜登與習的情誼只發生在中美關係較為穩定友好的時候，隨著國際大環境變動，已很難在當前兩國關係中傳導正能量，事實上拜登當下對中國的立場亦已開始轉變。

在競選初期，拜登還批評特朗普的抗衡中國政策，去年5月的一場活動中，拜登還不認為中國是美國的競爭對手，「中國會吃掉我們的午餐？拜託」。但在10月時已經改口稱中國是美國的最大競爭者。

中國早打「預防針」迎戰拜登

當選之後，拜登對中國的態度更為強硬。他在接受媒體專訪時清楚表明，不會撤銷目前美國對中國進口商品的加徵關稅，也表示會全面審查與中國現有的協議，並會與盟友磋商，制定連貫策略，要求中國按照國際規範行事。

中國當然看透拜登這般轉變，就在拜登就上任前夕，及早綁緊中國與歐洲、乃至亞太鄰國的關係，彷如打預防針，對抗拜登暗示籌組的「反華聯盟」。

就在他就職前夕，持續7年、已進行35輪的歐盟與中國全面投資協定（CAI）談判終於達成；此前，中國與東盟以及日本、韓國、新西蘭、澳洲等亞太15國才於去年11月簽署談判多年的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。

拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？

拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

中國這些動作實質展示出作為崛起強國的能量，向拜登政府說明，中國有抗衡美國圍堵的能力。拜登拉攏盟友應對中國，實在未必能得心應手，且分分鐘更會受挫。

但當然，外界總不能認定拜登會與中國「硬撼硬」，原因是拜登也坦言，美國與中國在疫情大流行、氣候變遷等全球議題必須攜手合作，中國龐大市場也難以忽視。

拜登團隊都是熟悉面孔 有更高預期性

對於中國來說，拜登勝出也讓中南海得以稍稍喘息，擺脫特朗普時代的緊箍咒。何況拜登外交團隊中，不論是國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）還是白宮國安顧問提名人蘇利文（Jake Sullivan），他們都是前總統奧巴馬（Barack Obama）時代的老面孔，支持與中國往來不對抗政策，中國面對熟悉的對手，應付起來更為得心應手。

事實上，中方也釋出善意，中國國家主席習近平在給拜登的祝賀信函中就期盼，雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作，管控分歧。

拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

萊特希澤臨走寄語拜登：須維持對中國關稅

中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁